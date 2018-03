Dubón: Cuando veo la bandera de Honduras en los estadios de la MLB, sé que es por mi

TEGUCIGALPA, Honduras - En entrevista para el Winsconsin State Journal, el parador en corto hondureño de Brewers de Milwaikee, Mauricio Dubón, reveló que soñó con llegar a las Grandes Ligas desde que tenía 5 años.



Tras hacer toda la escala en las ligas menores, el sampedrano está jugando la primaveral Cactus League con los Cerveceros y todo indica que jugará en la temporada 2018 de la Major League Baseball.



Según el reporte, Dubón jugará en la segunda base, mudando del campo corto por necesidad.



"Ves la alegría del juego; definitivamente brilla con un niño como él", dijo el gerente Craig Counsell. "Pero lleva consigo, no una carga, sino una responsabilidad, de ser de un país que nunca ha producido un jugador de béisbol de Grandes Ligas. Es muy importante para él".



Llegar a las grandes ligas significa mucho para Dubon no solo por los sueños de su infancia sino también por el lugar donde se desarrollaron esos sueños. Nació en San Pedro Sula, Honduras, y puede convertirse en el primer hondureño nativo en jugar en las mayores.



"Es quien soy", dijo Dubón. "Cuando veo la bandera de Honduras en un campo de béisbol... sé que es por mí. Eso es algo de lo que me enorgullezco".



Y realmente Honduras entera quiere ver a Dubón este año en las mayores.