Partido Liberal dice que "hay esperanza para el pueblo" tras prediálogo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El Partido Liberal de Honduras se mostró satisfecho este lunes, tras reunirse con otras fuerzas políticas del país para plantear las bases de un diálogo nacional que solvente la crisis que dejaron las elecciones realizadas el 26 de noviembre de 2017.

Después de salir de la reunión, donde también participaron actores del gobierno, Partido Nacional y la Alianza de Oposición, Enrique Sequeira, miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, dijo que estaban "muy satisfechos".

Sequeira que acudió al prediálogo junto al excandidato predencial, Luis Zelaya, detalló que las conversaciones continuarán y que hasta el momento "hay esperanza para el pueblo hondureño".

"El dialogo es electoral, pero eso no significa que no vamos a incluir otros temas", especificó.

Por su parte, Igor Garafulic, representante de las Naciones Unidas, aseguró que "sí existe esa voluntad para iniciar el diálogo".



En ese sentido, Garafulic aclaró que lo que se ha llevado a cabo este lunes no es el diálogo, sino la fase previa. "Hoy no ha dado inicio el diálogo, hoy lo que ha habido son conversaciones previas para explorar si es que existía voluntad política para tener un diálogo y la buena noticia es que sí existe esa voluntad".



El representante de la ONU detalló que la próxima reunión quedó programada para el próximo miércoles a las 4:00 de la tarde, a la que se encuentran convocados todos los sectores involucrados.



Pese a que no quiso brindar mayores detalles, Garafulic explicó que este lunes se trató sobre el alcance del prediálogo.