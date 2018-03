Representante de las Naciones Unidas, Igor Garafulic: "Sí existe voluntad para un diálogo"

Tegucigalpa, Honduras

A eso de las 7:40 de la noche de este lunes finalizó la primera reunión entre los sectores convocados al prediálogo, que se llevó a cabo en las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Tegucigalpa, capital de Honduras.

Igor Garafulic, representante de las Naciones Unidas, aseguró que "sí existe esa voluntad para iniciar el diálogo".

No obstante, Garafulic aclaró que lo que se ha llevado a cabo este lunes no es el diálogo, sino la fase previa. "Hoy no ha dado inicio el diálogo, hoy lo que ha habido son conversaciones previas para explorar si es que existía voluntad política para tener un diálogo y la buena noticia es que sí existe esa voluntad".

El representante de la ONU detalló que la siguiente reunión quedó programada para el próximo miércoles a las 4:00 de la tarde, a la que se encuentran convocados todos los sectores involucrados.

Pese a que no quiso brindar mayores detalles, Garafulic explicó que este lunes se trató sobre el alcance del prediálogo.

"Un acuerdo al que se ha llegado el día de hoy es respetar la metodología que recomendó Naciones Unidas en su misión de exploración, esa metodología lo que nos dijo fue que aquí hay que ponerse de acuerdo en quiénes son los actores de la mesa, cuál es el alcance y qué temas se van a discutir y sobre todo hay que dar un plazo para que esta mesa no sea eterna y pueda dar resultados", informó el funcionario internacional.

"¿Qué se hizo durante tres horas hoy?", se preguntó Garafulic, a lo que él mismo contestó de inmediato "lo que se hizo fue conversar acerca de eso -los temas a tratar en el diálogo- y con toda franqueza, las fuerzas políticas que hoy estuvieron acá dijeron a quiénes veían en la mesa, qué temas veían tocándose y hubo un intercambio genuino y respetuoso entre las partes".

El vocero de la ONU detalló que "hoy les doy dos buenas noticias, primero que existe entre los distintos actores una voluntad política de seguir juntándose para en el futuro iniciar formalmente un diálogo. Segundo, que durante tres horas se intercambió opinión sobre quiénes son los actores, qué tema se debe discutir y el plazo".

En las mesas técnicas instaladas este lunes en la fase previa al esperado diálogo estuvieron presentes representantes del sector gobierno (Partido Nacional), Partido Liberal, partido Libertad y Refundación (Libre) y Partido Innovación y Unidad (Pinu), estos dos últimos agrupados en la Alianza de Oposición contra la Dictadura.