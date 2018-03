Hondureño Vicente Solano se declarará culpable de colocar bomba en centro comercial de Miami

Agencia AP

Miami, Estados Unidos

Un hondureño se declararará culpable de tramar la detonación de una bomba en una franja de restaurantes de un centro comercial de Florida a nombre del grupo Estado Islámico, indicaron documentos judiciales.



Vicente Adolfo Solano, de 53 años, se había declarado inocente pero cambiará su declaración en una audiencia programada para el miércoles por un juez federal.

Los documentos señalaron que Solano se declarará culpable del cargo de intentar de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera y de ser sentenciado recibiría una condena máxima de 20 años en prisión.



El FBI dijo que Solano quería detonar una bomba en octubre del año pasado en el centro comercial Dolphin Mall, cerca de Miami, pero estaba trabajando con agentes encubiertos del FBI que le dieron una bomba falsa antes de arrestarlo.



Pese a la promesa de Solano de apoyar al Estado Islámico, el FBI informó que no halló ningún vínculo verídico con algún grupo terrorista.

El agente David Clancy dijo en una audiencia de fianza que Vicente Adolfo Solano parece haber tenido la idea por cuenta propia antes de revelarle el plan a un conocido que resultó ser un informante del FBI. Bajo estrecha vigilancia, ambos empezaron a planear la manera de plantar una bomba en la concurrida plaza de comidas del Dolphin Mall, en Miami.



"El señor Solano indicó en grabaciones (del FBI) que los planes eran sólo suyos”, señaló Clancy. “Él básicamente siempre andaba por su cuenta”.



Solano fue arrestado a finales de octubre de 2017 tras aceptar una bomba falsa de manos de un agente encubierto del FBI en las afueras del centro comercial. Clancy agregó que Solano había preparado ya un cronómetro para 40 minutos, que pensaba le daría tiempo suficiente para colocar el explosivo y escapar del sitio.



El juez Chris McAiley negó fianza a Solano, tras subrayar que existe evidencia sólida en su contra, incluyendo numerosas grabaciones de video y audio y su propia confesión después del arresto. Solano podría enfrentar cadena perpetua en caso de ser hallado culpable.

"Existe evidencia convincente de que usted planeaba matar a mucha gente”, dijo el juez.

Las autoridades de inmigración informaron que el hombre llegó a Estados Unidos procedente de Honduras a finales de la década de 1990 y se encuentra en el país con autorización legal con un estatus de protección temporal de deportación.



Su abogado, el defensor público Alex Arteaga Gomez, aseveró que Solano no tiene antecedentes de delitos violentos y ha llevado una vida generalmente tranquila en Estados Unidos, trabajando como pintor. Añadió que Solano no ha viajado al extranjero en al menos una década y no posee armas de fuego.



"Él ha llevado una vida de clase trabajadora”, dijo Arteaga Gómez.



De acuerdo con el FBI, la primera evidencia de que Solano simpatizaba con el grupo Estado Islámico fue en marzo, cuando cambió su nombre en Facebook a Abad Solano y escribió: “Soy Abad, hijo de Alá. Que nuestra bandera negra perviva y continuaremos nuestra batalla”.



Sin embargo, Clancy declaró que no hay indicios de que Solano se haya convertido al islam y que nunca se le vio acudir a un templo ni centro de oración durante el tiempo que estuvo bajo vigilancia.



"No estoy enterado de ninguna afiliación religiosa”, dijo el agente en la audiencia.



Solano también realizó tres videos antiestadounidenses y a favor del Estado Islámico en que aparecía con una máscara negra y de pie frente a una bandera negra vinculada al grupo. Tales videos fueron enviado al informante del FBI, y la badenar fue encontrada durante un allanamiento en el apartamento de Solano.

