Ramón Maradiaga: "Es una estupidez haber hecho una vuelta en 28 días"

Tegucigalpa, Honduras

A poco menos de un mes de asumir como el jefe del banquillo canechero, Ramón Maradiaga le ha cambiado la cara al orgullo de los olanchanos y tras eludir el descenso ahora se enfoca en llegar al repechaje, una meta que no parece lejana si se ve la tabla: suma 14 puntos y el cuarto lugar, Real España, tiene 16.

En entrevista con el canal olanchano Guayape TV, el Primitivo deja claro que el equipo luchará por lo que quiere; además, dispara contra la Liga Nacional.



¿Cómo lo ha tratado la ciudad, profesor Ramón Maradiaga?

No puedo quejarme, ha habido una buena disposición de parte de Erlin Lagos (gerente de campo) y me han dado todo lo que he requerido. Ha habido poco contacto con la gente, pero no me queda la menor duda de que mi estancia será más que placentera.



¿Qué le hizo venir a Juticalpa?

Ya había existido una posibilidad cuando se fue Wilmer Cruz, comenzamos a platicar, puse mis condiciones ante el presidente (Selvin Baquedano) y dos miembros más de la directiva, pero no se dio y llevaron a Jorge Pineda. Ahora que salí del Real España me hablaron y les hice ver mis intenciones.



¿Es un DT caro?

Yo no hablo de caro ni de barato, simplemente hablo de que hago valer mi profesión, hago valer lo que tengo de conocimientos, a mi nadie me ha regalado nada.



¿Qué le han pedido los directivos?

No me dijeron nada, solo que si estaba disponible, si estaba dispuesto a venir acá. El objetivo primario mío es hacer del Juticalpa un equipo que verdaderamente valga la pena, un equipo que se respete. En lo personal estoy viendo para arriba en la tabla.



¿Hay algún jugador que siempre quiso dirigir y se lo encontró ahora en Juticalpa?

Sí, hay varios. No es que los quería dirigir sino que les vi condiciones importantes y simplemente dije, tal vez algún día nos podemos encontrar y ver si logramos mejorarle esas condiciones.

¿Le gusta cómo se está jugando la Liga Nacional?

En cuanto a lo compacto, lo comprimido, no. Esa es una tontería, una estupidez haber hecho que una vuelta se jugara en 28 días. No estoy en contra de los juegos entre semana, eso es algo totalmente diferente, pero hacer un torneo que arrancó el 20 de enero y que va a terminar el 13 de abril no tiene ningún sentido. Honduras no tiene ninguna participación a nivel internacional, entonces se pudo haber ampliado los espacios para que los equipos tuvieran un mejor trabajo y que los aficionados pudieran acomodarse económicamente para poder asistir a los estadios. Da pesar que haya esa mentalidad.



¿A quién ve favorito para el título?

Indudablemente hay muchos equipos que tienen mucha ventaja, como Motagua en donde sí podemos hablar de un verdadero proceso después de ser un equipo que pasó vicisitudes en los torneos pasados, pero que después se fue afianzando. Hay otros candidatos como Olimpia, Real España, el campeón, y Marathón, que ha tenido un buen torneo con Héctor Vargas.



¿Aspira a dirigir a la Selección de Honduras de nuevo o es caso cerrado para usted?

No me voy a dar con la piedra en los dientes, aspiraciones siempre tengo pero no soy yo el que decido, son otras personas y ellas son las que verdaderamente considerarán si tengo la posibilidad de estar nuevamente en la Selección.



Su mensaje a los deportistas, profesor

No solo a los deportista, a todas las personas les digo que si abrazan una actividad, y lo digo desde un albañil que hace una labor digna hasta un futbolista, que la hagan con todo el interés y pasión. Para distracciones hay horas, hay momentos, pero si yo quiero progresar y ser mejor en la vida, indudablemente tengo que esforzarme a hacer cosas diferentes, sino los resultados van a ser los mismos.