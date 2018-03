Taylor Swift y el importante significado de su último videoclip "Delicate"

Los Ángeles, Estados Unidos

Taylor Swift lanzó oficialmente el video "Delicate" en los iHeart Awards 2018, minutos antes de ganar el premio Artista Femenil del Año.

La compositora, de 28 años, presentó el material audiovisual, que dura casi cuatro minutos, ante los miles de presentes que asistieron al evento musical.

El sencillo "Delicate" es parte de su exitoso álbum Reputation.

El primero fue 'Look What You Made Me Do', le siguió el de 'Ready for It', después llegó la colaboración con Ed Sheeran 'End Game' y ahora es el momento de 'Delicate'.

¿El significado?

Taylor Swift refleja el precio de la fama en el nuevo video. Para muchos es un mensaje bastante doloroso, pero real.

Entre bailes extravagantes la estadounidense se ve obligada a soportar miradas extrañas y estar rodeada de numerosos guardaespaldas durante toda su jornada.