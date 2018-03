Alquilar un vientre en Honduras parte II: la negociación

Tegucigalpa, Honduras

Lea la negociación realizada por la Unidad Investigativa de EL HERALDO para obtener un vientre de alquiler en Honduras.

VC: Verónica Cáceres (portadora)

MD: Melissa Díaz (esposa compradora)

AV: Alberto Valladares (esposo comprador)



Más dinero

VC: Es importante definir el precio porque me lo tendrían que pagar desde que empiece el embarazo.



MD: ¿Mensualmente o cuando nos entregue el bebé?



VC: Mensualmente, que tal y ustedes huyan y me dejen con un niño que ni es mío.



AV: Por eso en la clínica me dijeron que se hacía un contrato y sí en pagos mensuales.



VC: Por eso les digo.



AC: Pero ¿Los depósitos a quienes son a usted o cómo?



VC: A mí, porque conmigo va hacer el trato, pero ustedes pueden buscar otra mujer, no necesariamente tengo que ser yo, puede ser una prima o hermana no se, recuerden que de lo que ustedes me van a dar están las visitas al médico.

MD: Mis hermanas son menores de edad



AC: Sí, amor, pero hablemos del precio para iniciar, en la clínica me dijeron 250,000 por el vientre de alquiler y 50,000 por la inseminación artificial, aunque no estoy claro a quien se le paga.

VC: A mí, pero el precio de 250,000 lempiras no me parece bien, porque de ahí tiene que salir desde el primer momento que me tienen que estimular para que ovule y puedan hacer la captación espermática.



MD: ¡Más dinero ahora!



VC: ¡Sí!, Es que yo lo veo muy bajo.





AV:¿Y cuánto sería?



VC: 350.



MD: ¿350,000?



VC: Sí.



AC:¿Y aún así pagando las consultas nosotros?



VC: ¡No!, Con esos 350,000 los pago yo.



AV: ¿Usted cubrirá todo?



VC: Sí.



AV: Pero son 100,000 más que lo que me dijeron ayer, quiere decir que, ¿Hay personas que lo hacen por los 250,0000?



VC: ¡Ja, ja, ja!, Es que ella le dio un precio, nosotros conocemos casos externos, aunque podría ser, que tengan otras personas y yo no me doy cuenta.



AV: Me hablaron que extranjeros hacían eso de vientres de alquiler ahí.



VC: ¡Sí!, es que a ellos les sale mucho más barato que en su país.



AV: Me parece caro, 350,000 lempiras ¿No hay mejor precio?



MD: Suben las apuestas amor.



VC: Tendría que pensarlo, recuerde que en los últimos meses no voy a poder trabajar, entonces voy a necesitar un excedente por si me corren o no se cuanto me vayan a dar ahí.

Haga clic aquí para leer cómo es el procedimiento de alquilar un vientre realizado por la Unidad Investigativa de EL HERALDO.

