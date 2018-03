Porfirio Lobo Sosa: "Cinco personas se reunieron para sacrificar a mi Rosita"

Tegucigalpa, Honduras

El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, reveló este domingo en el programa 30/30 de Televicentro, que "cinco personas se reunieron en Casa Presidencial para sacrificar a 'Rosita'".

Lobo Sosa indicó que las cinco personas, de quienes omitió datos, pretendían darle algo a la Maccih tras la salida del exvocero Juan Jiménez Mayor.

El exmandatario ahondó sobre la captura de la ex primera dama Rosa Elena de Lobo, caso denominado por la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (Maccih), "Caja chica de la Dama".

Sobre la detención efectuada por miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) el pasado 28 de febrero, en su residencia ubicada en El Chimbo, dijo sentirse "ofendido de que dos extranjeros de la Maccih -uno colombiano y un salvadoreño- llegaran a allanarle su casa".

"Como hondureño y más como olanchano me siento profundamente ofendido”, manifestó.

"Rosita" no está en una suite

La ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo, está ubicada en una de las seis habitaciones del área conocida como "VIP", según las reclusas de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas), sin embargo Lobo Sosa desmiente tratos especiales.



"Anda circulando que le hicieron una suite. Ella está igual, en las mismas condiciones que las demás”, aclaró.

El político nacionalista también confirmó que el estado anímico de la ex primera dama de la nación es estable, porque está segura de su inocencia.

“Rosa no es una mujer débil que pueden doblegar. No la he visto echar una lágrima", confesó.

Las declaraciones del expresidente coinciden con las vertidas por la defensora de Rosa Elena de Lobo, quien dos días después de la captura fue a visitarla a la cárcel de mujeres. En esa ocasión la togada confirmó que la ex primera dama estaba "consternada, pero que había tomado todo con mucha higalguía".

"Voy a ver a un montón así"

La reacción de Lobo Sosa al observar en unas tomas de archivo a "Rosita" enchachada de pies y manos fue tajante.

Después de observar durante varios segundos la grabación, sentenció: “Voy a ver un montón así… no lo dude”.