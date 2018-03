Arsenal sale de la mala racha al vencer 3-0 al Watford

Londres, Inglaterra

Pocos arqueros son reconocidos como el jugador del partido cuando su equipo gana 3-0. Petr Cech obtuvo la distinción el domingo en la victoria del Arsenal sobre el Watford al imponer un récord de la Premier de más encuentros sin permitir gol.



El guardameta checo y ex jugador del Chelsea también atajó un penalti para llegar a 200 partidos de la Premier sin admitir un gol durante sus 14 años en la liga. Fue la primera vez que Cech, de 35 años, detiene una pena máxima desde que llegó al Arsenal en 2015.



“Obviamente es un increíble logro personal”, admitió Cech. “”Nos tomó solo 18 juegos acumular nueve blanqueadas al inicio de la temporada, y desde entonces tuvimos que esperar 11 partidos, que es algo frustrante”.



Pierre Emerick Aubameyang y Henrikh Mkhitaryan colaboraron con un gol y una asistencia cada uno después de que el cabezazo de Shkodran Mustafi pusiera al frente a los Gunners en una quirúrgico despliegue ofensivo en el Emirates Stadium.



El marcador favoreció al Arsenal, que quebró una racha de tres derrotas en la Premier, pero el Watford solo se pudo culpar a sí mismo después de desperdiciar varias oportunidades, en particular el penalti que erró el capitán Troy Deeney.



El Arsenal se volcó a la ofensiva desde el comienzo, después de que Mesut Ozil habilitó a Aubemayang para una clara oportunidad de gol que el arquero Orestis Karnezis desvió con las piernas.



Sin embargo, la 50ma asistencia de Ozil no tardaría en llegar. El mediocampista alemán se convirtió en el jugador más rápido en alcanzar el medio centenar de asistencias — 141 partidos — luego de que Mustafi cabeceó su preciso cobro de tiro libre a los 8 minutos de acción.



Pese al buen accionar ofensivo del Arsenal, su defensiva lució vulnerable. Watford pudo empatar el encuentro después de que el guardameta Petr Cech desvió el tiro libre de Richarlison hacia el camino del argentino Roberto Pererya, quien no pudo empujar el balón con el marco abierto.

Ozil tuvo una oportunidad igual de clara minutos después, al ingresar al área en donde Karnezis tuvo otra destacada intervención con las piernas.



Watford controló el juego en ambas mitades, pero resultó perjudicado al no concretar ese dominio en el marcador. Aubameyang duplicó la ventaja a los 59 minutos al desprenderse de Karnezis y capitalizar el servicio filtrado de Mkhitaryan.



Prácticamente de inmediato, al Watford se le presentó la oportunidad de reducir la diferencia después de que Ashley Maitland-Niles derribó a Pereyra dentro del área. Deeney, quien expresó sus críticas del Arsenal en el último duelo entre ambos conjuntos, cobró el penalti que Cech desvió ante el júbilo de la afición local.

Arsenal selló el triunfo a 13 minutos del final, cuando Aubameyang habilitó a Mkhitaryan para su primer tanto en la Premier con la camiseta del Arsenal.



En el otro partido del día, el Tottenham se superó del susto por la lesión de Harry Kane para mantener las esperanzas de quedarse con uno de los cuatro mejores lugares en la Liga Premier con una victoria de 4-1 ante Bournemouth el domingo.



Kane salió cojeando con el Bournemouth de antemano al frente por medio de Junior Stanislas, pero Dele Alli empató antes que Son Heung-min anotara dos veces y Serge Aurier aportara el cuarto.

El Tottenham avanzó al tercer puesto, un punto más que Liverpool, y cinco unidades alejado del quinto Chelsea a ocho juegos restantes en la contienda por un boleto para la Liga de Campeones.



Parecía que los Spurs estaban sufriendo la secuela de su salida de la Champions a mitad de semana cuando Stanislas rompió el cero apenas a los siete minutos. La situación empeoró cuando Kane se vio obligado a salir a los 34 tras impactarse con el arquero del Bournemouth, Asmir Begovic.



Sin embargo, los Spurs igualaron gracias a Alli un minuto después, antes que Son llegara a siete goles en sus últimos cuatro partidos con dos definiciones en el segundo tiempo y Aurier dio la estocada con el cuarto.