Las 10 canciones más populares de la semana

Estas son las 10 canciones más populares de esta semana en algunos países de las Américas y España.



ARGENTINA



1.- “Mamita” - CNCO



2.- “Corazón” - Maluma y Nego do Borel



3.- “Échame la culpa” - Luis Fonsi con Demi Lovato



4.- “DNA” - BTS



5.- “La bikina” - Karol Sevilla



6.- “Perro fiel” - Shakira con Nicky Jam



7.- “Te quiero más” - Tini Stoessel



8.- “Havana” - Camila Cabello con Young Thug



9.- “Lo digo” - Carlos Rivera



10.- “Loco enamorado” - Abraham Mateo



(Fuente: Radio Disney)



CHILE



1.- “Échame la culpa” - Luis Fonsi con Demi Lovato



2.- “Bella” - Wolfine



3.- “Dura” - Daddy Yankee



4.- “Déjala que vuelva” - Piso 21 con Manuel Turizo



5.- “Corazón” - Maluma y Nego do Borel



6.- “El baño” - Enrique Iglesias con Bad Bunny



7.- “Criminal” - Natti Natasha con Ozuna



8.- “Bum Bum Tam Tam” - MC Fioti, Future, J Balvin, Stefflon Don, Juan Magan



9.- “Havana” - Camila Cabello con Young Thug



10.- “Suena el dembow” - Joey Montana y Sebastián Yatra



(Fuente: Los 40 Principales)



COLOMBIA



1.- “Finesse” - Bruno Mars



2.- “Him & I” - G-Eazy y Halsey



3.- “God’s Plan” - Drake



4.- “Anywhere” - Rita Ora



5.- “No hay nadie más” - Sebastián Yatra



6.- “How Long” - Charlie Puth



7.- “Never Be The Same” - Camila Cabello



8.- “I Miss You” - Clean Bandit con Julia Michaels



9.- “Bad at Love” - Halsey



10.- “Wolves” - Selena Gómez con Marshmello



(Fuente: Los 40 Principales)



ESPAÑA



1.- “El patio” - Pablo López



2.- “Échame la culpa” - Luis Fonsi con Demi Lovato



3.- “Wolves” - Selena Gómez con Marshmello



4.- “El baño” - Enrique Iglesias con Bad Bunny



5.- “Corazón” - Maluma y Nego do Borel



6.- “Havana” - Camila Cabello con Young Thug



7.- “Perfect” - Ed Sheeran con Beyonce



8.- “Downtown” - Anitta y J Balvin



9.- “How Long” - Charlie Puth



10.- “Déjate llevar” - Juan Magán, Belinda, Manuel Turizo, Snova, B-Case



(Fuente: Los 40 Principales)



ESTADOS UNIDOS



1.- "Despacito" - Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber



2.- “Dura” - Daddy Yankee



3.- “El farsante” - Ozuna



4.- “Mi gente” - J Balvin y Willy William con Beyonce



5.- “Échame la culpa” - Luis Fonsi con Demi Lovato



6.- “La modelo” - Ozuna con Cardi B



7.- “Corazón” - Maluma y Nego do Borel



8.- “Mayores” - Becky G con Bad Bunny



9.- “Criminal” - Natti Natasha con Ozuna



10.- “Amorfoda” - Bad Bunny



(Fuente: Billboard)



MÉXICO



1.- “Breathe” - Jax Jones con Ina Wroldsen



2.- “Anywhere” - Rita Ora



3.- “Déjala que vuelva” - Piso 21 con Manuel Turizo



4.- “Corazón” - Maluma y Nego do Borel



5.- “Azukita” - Steve Aoki, Daddy Yankee, Play-N-Skillz y Elvis Crespo



6.- “Perfect” - Ed Sheeran



7.- “Échame la culpa” - Luis Fonsi con Demi Lovato



8.- “El baño” - Enrique Iglesias con Bad Bunny



9.- “Bella” - Wolfine



10.- “No hay nadie más” - Sebastián Yatra



(Fuente: Los 40 Principales)



VENEZUELA



1.- “Me enamoré” - Roberto Antonio



2.- “Como los tiempos de antes” - El Potro Álvarez con Wisin



3.- “Una vez más” - Aran



4.- “Pa tras” - Chucho Flash



5.- “Muévete como las olas” - Anny Bell



6.- “Hasta el ombligo” - Chyno Miranda, Zion & Lennox



7.- “Zoom zoom” - Juan Miguel y Melodía Perfecta



8.- “Habibi” - Gustavo Elis



9.- “Eres tan bonita” - Jesús y Yorky



10.- “Amigos con beneficios” - Juan Miguel



