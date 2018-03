Bono se disculpa por acusaciones de acoso en ONG que fundó 

Londres, Inglaterra

El cantante irlandés Bono, del grupo U2, se ha disculpado tras las acusaciones de acoso y abusos contra trabajadores de la organización no gubernamental ONE que cofundó, declarándose además "furioso" por los hechos.



El artista, de 57 años, dijo en un comunicado "lamentar profundamente" los hechos denunciados este domingo por el diario The Mail, y prometió reunirse con las víctimas para disculparse personalmente.



El diario detalla una serie de incidentes de abusos verbales y acosos sexuales, entre ellos el de una mujer casada que se vio profesionalmente perjudicada tras negarse a tener relaciones sexuales con un miembro del parlamento de Tanzania.



La organización ONE --que lucha contra la pobreza y la prevención de enfermedades--- incluye en su comité directivo al exprimer ministro británico David Cameron, el directivo de Facebook, Sheryl Sandberg, y el magnate africano de las telecomunicaciones, Mo Ibrahim.



Esta organización no gubernamental fue cofundada por Bono en 2004. Su sede está en Washington.