La columna de Octavio Carvajal: Con el pico callado

Octavio Carvajal

Siempre insistimos que en guerra avisada no hay muertos, pero el arresto de la “excelentísima ex primera dama” Rosa Elena Bonilla de Lobo por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) es un gigantesco paso contra el abuso público y una señal clara de que el gobierno cachureco no mimará a corruptos de ningún tipo ni color.

La captura de su majestad Rosa Elena y de su cuñado Mauricio Mora dejó atónita la “clase política” –en cuenta a la oposición– que jamás ideó su desplome por presunta corrupción de la consorte del expresidente Porfirio Lobo Sosa, cuyo régimen, según los entes de investigación, fue una cloaca que también apadrinó el narcotráfico con su hijo Fabio Lobo.

Letras

Por más de tres años estos puntos y comas han hecho una radiografía de uno y otro pícaro –liados a robos estatales y al mundo narco– pero casi nadie valoró lo que hoy vemos con el encierro de la señora de Lobo y del “gigante” esposo de su dilecta hermana Gisela Bonilla. La Fiscalía está dando signos que no tendrá piedad para nadie y los reinos podridos se hundirán.

Con las dudas de que el Ministerio Público tapaba a gente del partido gobernante, el fiscal Óscar Chinchilla dejó con el pico cerrado a medio universo. Cayó una poderosa mujer en la era de lobos y lobas donde todos se creían dueños del país. Por desdicha llegaron al poder. Nos tocó sufrir sus locuras, abusos y humillaciones. Asomó el “caiga quien caiga”.

No más tolerancia ni piedad para numerosos hombres y damas que abrazando falsamente a la niñez y al haraposo se embolsaron poderosas sumas de dinero pillado por la maldita justicia secuestrada y postrada por forajidos de todos los partidos políticos. Primera vez en la historia local enrejan a una persona de quinta. Falta una de cuarta.

Melos

“Mel”, su par el santo “Melo” y sus bocinas gritaron diciendo que todo es puro “show” de JOH para desviar la atención del robo electoral, del raterismo de diputados y de otros fraudes. Nuestra sociedad –en medio de la cultura del titubeo– no da fe de nada, pese a que son más azules los señalados y capturados. ¡Tranquilos! Ya caerán rojos y desertores.

Quince o cien millones sisados en oficinas de mafiosos de encaje es nada en relación con el latrocinio al Seguro Social por parte de burócratas. El señor de los horcones (cementerio olanchano) no avala la captura de la señora Bonilla de Lobo e insiste que el indómito se robó las elecciones bajo la ilegalidad. El burro hablando de orejas.

Olvida el noble “Mel” que en su régimen –como en todos- hubo estafascínicas. La cuarta urna dejó ricos a propios y extraños la madrugada del 28 de junio de 2009. En su afán por seguir en el trono tiró a la garduña canales de televisión y viajes por doquier a periodistas. Damas cegadas por el billete y las canonjías- se colgaron de tubos –al estilo de Mario Zelaya- todo por amor a su cuarta. ¿Te acuerdas? ¡Correcto!

Se peinaron los fondos para la “Reducción de la Pobreza”. Así que si cierto mazo de cachos es bandido, liberales y libres también deben responder por sus frescos e impunes atracos al Estado. Empero, para la oposición, es urgente la liberación de “presos políticos” para que los políticos no vayan presos. Ja-ja-ja- Descarados. ¡La tuya, hijos…de este pueblo!

Patíbulos

Si “La caja chica de la dama”, como calificó la Maccih la obscura forma en que “Mi Rosa” manejó el pisto para la niñez y “obras sociales”, ¿cómo habrán operado las esposas de otros en el pasado reciente y en actualidad? No se hagan los locos. Oímos a un obcecado decir que la acusada “no era alguien importante dentro de los cachos” y que por eso la engrillaron.

Los que no hicieron nada en décadas hoy quieren desmeritar la caída de grandes. La vecina de El Chimbo fue el poder detrás del lobo. No es cualquier perico de los palotes, mientras su calzado (esposo de la hermana) se hizo rico de la noche a la mañana junto a una parentela al estilo de la exvicepresidenta chapina Roxana Baldetti, cerebro de la mafia “La Línea”.Quien le roba al pobre debe morir en la cárcel, Dios es justo. ¿Cuándo caerán sus cómplices?