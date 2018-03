Se necesita esperanza y confianza para sobrevivir

No podemos, no debemos, renunciar al esfuerzo constante que supone la existencia.

Esta es una historia real, pero que puede considerarse una fábula aleccionadora, como las más clásicas. Podríamos considerarla propia del siglo XXI, pues tiene su origen en una investigación científica, encaminada a estudiar las reacciones de los individuos ante determinados estímulos.

Como suele ser habitual en este tipo de casos, los protagonistas son los ratones. Por alguna razón, lo que sucede en su pequeño cerebro sirve para explicar las complejas operaciones del cerebro de las personas, de ahí que los científicos suelan someterlos a curiosos experimentos, sin necesidad de implicar para ello a los seres humanos.

Se sometió a unos cuantos roedores a una dura prueba: se les lanzaba en una cubeta llena de agua y se calculaba el tiempo que tardaban en desfallecer, agotados por el esfuerzo de evitar ahogarse. Con algunas diferencias, casi todos resistían, digamos, una media de media hora, el tiempo que tardaban en gastar sus reservas de energía, pensaban los investigadores.

La sorpresa vino cuando a uno de los científicos se le ocurrió plantear qué ocurriría si se introducía una nueva variable en el experimento, es decir, cuánto tiempo resistirían si sentían que alguien iba a salvarlos.

Seleccionó un grupo de ratones; tras echarlos en la cubeta, los dejó durante un buen rato pataleando, intentando mantenerse a flote y cuando estaban a punto de rendirse, introdujo sus dedos en la cubeta y los iba sacando del agua.

Los secaba, los colocaba en una jaula limpia y confortable y les daba de comer abundantemente. Así durante cuatro o cinco inmersiones, con sus correspondientes operaciones de salvamento y tratamiento confortable posterior.

La tercera y definitiva fase del experimento requería que los ratones que habían sido rescatados y reconfortados, de nuevo fueran arrojados en las cubetas, para medir el tiempo que tardaban en llegar hasta la extenuación. El resultado fue espectacular: lograron mantenerse a flote durante un tiempo siete veces superior al de los otros ratones que no habían sido “salvados”, siete veces más que ellos mismos, cuando no habían experimentado la posibilidad de que aquel esfuerzo podría tener un resultado feliz.

La interpretación que hicieron estos neurólogos se parece mucho a las moralejas de las fábulas. Dedujeron que la esperanza de que nuestros problemas se puedan solucionar aumenta nuestra resistencia al esfuerzo y al sufrimiento. Y también valoraron el poder multiplicador de la confianza en aquellos que pueden sacarnos de los atolladeros. Necesitamos la confianza y la esperanza para sobrevivir.

Este extraño don salido hace miles de años de la mítica caja de Pandora, todavía sigue siendo fundamental para los hombres. Y es probable que la veamos, elevando hacia ella los ojos, cada vez que el desconcierto y la angustia hacen presa de nosotros.

Dicen las viejas tradiciones de nuestro ancestro helénico, que hace ya mucho tiempo, cuando los hombres habían desperdiciado sus oportunidades de crecimiento y redención, los dioses los castigaron enviando a la tierra una mujer robot de extraordinaria belleza.

Llena de perfidia, esta mujer, Pandora, fue fácilmente aceptada por los hombres y aun por los héroes, confianza que aprovechó para abrir la caja de su oculto tesoro que siempre la acompañaba, dejando caer todos los males conocidos sobre este mundo… Pero, en el fondo de la caja quedó la esperanza…

Y en el fondo de todos los hombres vive un resto de esperanza cuando todos los caminos han sido cegados, cuando todas las ilusiones han sido aplastadas, cuando ninguna luz se vislumbra en el horizonte.

Ciertamente, muchas cosas se han perdido; muchos valores se han quebrado en este extraño momento de transición histórica. En verdad, falta luz, falta claridad de conceptos; la mente y los sentimientos están como embotados ante el cumplimiento de sus funciones naturales. Todo parece sumergirse en una peligrosa inercia, cuya fuerza de arrastre se traduce en destrucción y violencia en todos los órdenes. Es entonces, cuando aparentemente ya nada queda en el fondo de la caja de la vida, cuando la esperanza se deja ver.

Esperanza es esperar… es tener esa dosis de paciencia y de fe que nos permite superar el mal momento presente para lanzar las energías hacia un futuro mejor. Pero, cuidado… esperanza no puede ser esperar continuamente.

Este misterioso don de los dioses es tan frágil y sutil como las sombras mágicas que se dibujan en los atardeceres. Hay que saber atrapar la imagen con rapidez antes de que ella se disuelva entre las sombras mayores de la noche. Hay que saber actuar con prontitud una vez que el compás de espera nos ha permitido recuperar el aliento.

La esperanza no es un don para los hombres inactivos: ni siquiera lo es para aquellos que se han dejado caer definitivamente ante las dificultades. La esperanza es una promesa, pero hay que luchar denodadamente para plasmar esa promesa… Ella promete, nosotros realizamos.

No podemos, no debemos, renunciar al esfuerzo constante que supone la existencia. No es noble aflojar el impulso cuando las dificultades son mayores. Precisamente cuando todo parece imposible e insalvable, es cuando la esperanza se asoma desde el fondo de su caja mágica, y promete otros tiempos para quienes saben verla.