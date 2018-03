Motagua pierde invicto con marcador 1-2 ante Real España en Choluteca

Tegucigalpa, Honduras

Motagua se despidió del invicto este sábado tras enfrentarse al Real España en duelo correspondiente a la jornada 12 del Torneo Clausura.



El vibrante duelo que se disputó en el estadio Emilio Williams, de Choluteca, culminó 2-1 a favor de la Máquina.

A los 19 minutos del primer tiempo, el 9 de los Azules, Rubilio Castillo, mandó el balón al fondo de la red.

A los 40 minutos, Mario Martínez, desde lanzamiento penal mandó un zurdazo que fue imposible para Jonathan Rougier, el guardameta azul.

La Máquina revivió a los 77 minutos con doblete de Mario Martínez.

El choque era considerado el plato fuerte futbolístico exquisito y no defraudó. La emoción del fútbol se vivió de principio a fin.



Bajas de peso

Las Águilas no contarán con varios titulares por diferentes circunstancias. No estarán disponibles por lesión Omar Elvir y Héctor Castellanos.

Tampoco podrán jugar Marco Vega, Reinieri Mayorquín ni Henry Figueroa.

Alineaciones Motagua

19. Jonathan Rougier



27. Félix Crisanto



2. Juan Pablo Montes



5. Marcelo Pereira



31. Klifox Oniel



18. Wilmer Crisanto



8. Walter Martínez



12. Marcelo Santos



7. Carlos Discua



9. Rubilio Castillo



10. Erick Andino

Alineaciones Real España

1. Kevin Hernández



4. José Colón



10. Mario Martínez



15. Allans Vargas



17. Jorge Claros



19. Ivàn López



20. José Arévalo



23. Edder Delgado



24. Odis Borjas



28. César Oseguera



38. Jhow Benavidez