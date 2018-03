Sergio Ramos dejó el partido para ir... al baño

Eibar, España



Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, dejó a su equipo en inferioridad númerica por cinco minutos en el duelo ante el Eibar debido a que tuvo que ir al baño.

El defensa protagonizó un hecho curioso en el encuentro en el que Real Madrid venció de visita 2-1 al Eibar, en juego correspondiente a la jornada 28 de la Liga de España.

Cuando el partido estaba empatado 1-1 y corría el minuto 75, Ramos le pidió permiso al árbitro para ir a resolver su compromiso fisiológico. Luego, al minuto 80, el zaguero regresó para reintegrarse a las acciones del duelo.

"Sergio Ramos se ha cagado un poco; se ha ido un minuto al baño y luego ha vuelto. Ya está", explicó el técnico de los Blancos, Zinedine Zidane.

El propio Sergio Ramos hizo referencia a la anecdótica circunstancia en su cuenta de Twitter: "Típico apretón. Salir. Entrar. Vuelta a la carga. Gol del equipo. Y vuelta a casa".

Típico apretón. / Nature calls.?

Salir. Entrar. / Out & back in. ??‍♂

Vuelta a la carga. / Reload. ?

Gol del equipo. / Team goal. ⚽️

➕3⃣

Y vuelta a casa. / Back home. ?

¡Seguimos! / Let's keep it up.?#HalaMadrid pic.twitter.com/2r67vxEZlq