El Mánchester United supera 2-1 al Liverpool y afianza su segundo puesto

Londres, Inglaterra

El Mánchester United se impuso al Liverpool (2-1) merced a un doblete de Marcus Rashford, este sábado en Old Trafford, en el partido que subió este sábado el telón de la fecha 30 de la Premier League.



En la clasificación, los "Diablos Rojos" afianzaron su segundo puesto con 65 puntos, cinco más que los Reds (3º), pero aún lejos del Mánchester City, líderes con 78 unidades.



El joven Marcus Rashford, que vivió su primer partido como titular en 2018, firmó un doblete en el primer tiempo (14, 24) antes de que los hombres de Jurgen Klopp descontasen merced aun gol en propia puerta del marfileño Eric Bailly (66).



El partido confirmó la oposición de estilos que caracteriza a ambos 'Gigantes' del Norte de Inglaterra, y si Mourinho y los suyos se llevaron los tres puntos fue en gran parte gracias a la superioridad física de los 'Diablos Rojos'.



El sábado deparará otros seis partidos en la Premier League, entre los que destaca el duelo por escapar del descenso Newcastle (16º)-Southampton (17º), y el derbi londinense entre el Chelsea (5º) y el Crystal Palace (18º).



El City de Guardiola disputará el lunes su partido ante el Stoke City (19º).



-- Resultados de los partidos de la 30ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:



- Sábado:



Mánchester United - Liverpool 2 - 1



(15h00 GMT) West Ham - Burnley



Huddersfield Town - Swansea



Newcastle - Southampton



Everton - Brighton and Hove Alb



West Bromwich - Leicester



(17h30 GMT) Chelsea - Crystal Palace



- Domingo:



(13h30 GMT) Arsenal - Watford



(16h00 GMT) AFC Bournemouth - Tottenham



- Lunes:



(20h00 GMT) Stoke - Mánchester City



Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif



1. Mánchester City 78 29 25 3 1 83 20 63



2. Mánchester United 65 30 20 5 5 58 23 35



3. Liverpool 60 30 17 9 4 68 34 34



4. Tottenham 58 29 17 7 5 55 24 31



5. Chelsea 53 29 16 5 8 50 26 24



6. Arsenal 45 29 13 6 10 52 41 11



7. Burnley 40 29 10 10 9 24 26 -2



8. Leicester 37 29 9 10 10 41 42 -1



9. Watford 36 29 10 6 13 39 47 -8



10. Brighton and Hove Alb 34 29 8 10 11 28 38 -10



11. Everton 34 29 9 7 13 33 49 -16



12. AFC Bournemouth 33 29 8 9 12 34 44 -10



13. Swansea 30 29 8 6 15 25 42 -17



14. West Ham 30 29 7 9 13 36 54 -18



15. Huddersfield Town 30 29 8 6 15 25 50 -25



16. Newcastle 29 29 7 8 14 27 40 -13



17. Southampton 28 29 5 13 11 29 41 -12



18. Crystal Palace 27 29 6 9 14 27 46 -19



19. Stoke 27 29 6 9 14 28 54 -26



20. West Bromwich 20 29 3 11 15 22 43 -21

Le puede interesar: