Ronaldo, con un doblete, evita una resaca dolorosa del Real Madrid

Un doblete de Cristiano Ronaldo hizo más amable la transición del brillo del Parque de los Príncipes de París al pequeño estadio de Ipurua, para un Real Madrid que se llevó los tres puntos ante el Eibar (2-1) y consolidó su tercer puesto en la fecha 28 del campeonato español.



El Real Madrid sumó su tercera victoria consecutiva, entre todas las competiciones, y vio prolongado su momento dulce luego de eliminar al PSG en Liga de Campeones.



Ronaldo, que ha marcado dos o más goles en siete de sus diez últimos partidos, adelantó a los hombres de Zinedine Zidane al superar por bajo con la diestra al meta local, el serbio Marko Dmitrovic (33).



El Eibar logró la igualada por medio del central Ivan Ramis, de cabeza a la salida de un córner (50), pero Ronaldo, autor de un gol el miércoles en el Parque de los Príncipes de París (2-1), dio los tres puntos a los suyos con otro testarazo a centro medido del lateral internacional español Daniel Carvajal (84).



Esta victoria deja al Real Madrid provisionalmente a doce y cuatro puntos respectivamente del Barcelona y del Atlético de Madrid, aunque ambos conjuntos que le preceden en la tabla aún no han disputado sus partidos de esta fecha.



Pero sobre todo, permite al conjunto blanco distanciarse en cuatro puntos del Valencia, que amenaza con arrebatarle su puesto en el podio de la Liga.



El modesto Eibar, que presentó batalla, se queda con 39 puntos, a un paso de sellar la permanencia en primera división.



- Ronaldo se acerca a 'Papá Messi' -

En los primeros 20 minutos se vio a un conjunto local ambicioso que encerró por momentos en su área a un Real Madrid que dio entrada de inicio a Isco, Luka Modric, Toni Kroos y al galés Gareth Bale respecto al once que se enfrentó al PSG.



Pero el quíntuple Balón de Oro sólo necesitó un buen pase en profundidad de Modric para demostrar su eficacia ante el arco rival. Un control de pecho precedió a su remate con el interior de su pie derecho desde dentro del área.



El central francés Raphaël Varane había sido sustituido por precaución en el minuto 28, luego de que un choque de cabezas con el delantero local Kike García le provocase un aparatoso bulto a la altura de la ceja.



De un desajuste en la marca llegó el empate del Eibar, obra del veterano central Ivan Ramis, que había visto cómo Ronaldo le ganaba en velocidad en el primer gol.



Pero cuando los locales soñaban con el punto, Ronaldo cazó con la testa un centro de Carvajal para sumar su gol 18 en Liga, que le acerca a los 24 del 'Pichichi' Leo Messi, que este fin de semana no podrá aumentar sus guarismos, al causar baja por su tercera paternidad para el duelo del Barcelona en Málaga.



Este sábado se disputan otros tres partidos en la primera división española, entre ellos la visita del líder FC Barcelona al colista Málaga.



El Atlético de Madrid (2º) recibirá el domingo al Celta (9º).

