¡Tomá el control! Los partidos más importantes para este sábado

TEGUCIGALPA, Honduras - Un sábado con necesidad de fútbol es biológicamente proporcional con cada hombre. Es por eso que tenemos acá la programación de los mejores juegos del fin de semana.



6:00 AM | Eibar vs Real Madrid

Inspirado tras demostrar su grandeza en Europa ante el PSG, vuelve a España para despertar de una pesadilla.



6:30 AM | Manchester United vs Liverpool

Partidazo en la Premier League, los de Mou recibel a los Red de Klopp.



8:30 AM | Bayern Munich vs Hamburgo

El todopoderoso alemán a vivir un día más en la oficina.



9:15 AM | Sevilla vs Valencia

Buen partido de buena mañana, como para pasar el desayuno y tomar fuerzas en una larga jornada.



10:00 AM | PSG vs Metz

Tras la eliminación en la Champions, al equipo parisino le queda el consuelo de la liga francesa.



1:45 PM | Hellas Verona vs Chievo

Único partido sabatino del Calcio. ¡Acompañalo con pizza!



1:45 PM | Málaga vs Barcelona

Para seguir con su racha ganadora, Messi se hace acompañar del Barça en su vísita a Málaga.



4:15 PM | Boca Juniors vs Tigre

Buenos Aires vibra con un duelo de esos donde la Bombonera volverá a latir.



4:30 PM | Macaé vs Flamengo

Por el campeonato Carioca, el Fla buscará su tercera victoria al hilo.



5:00 PM | Querétaro vs Necaxa

Brayan Beckeles visita la Corregidora con los Hidrorayos.



5:00 PM | Houston Dynamo vs Vancouver Whitecaps

Alberth Elis buscará la segunda victoria de la temporada con Dynamo ante el onceno canadiense.



6:30 PM | Patronato vs River Plate

Ah... ¡También juega River!



7:00 PM | Motagua vs Real España

Juegazo en Choluteca. Un clásico que se juega en el Emilio Williams.



7:15 PM | Alajuelense vs Pérez Zeledón

El trio de hondureños se mete ante el campeón. ¿Lo pondrán al Roro de titular?



7:15 PM | Vida vs Lobos UPNFM

En La Ceiba, el Rojo se mete ante una jaurilla de lobos hambrientos de triunfo.



7:30 PM | Honduras de El Progreso vs Real Sociedad

Juego de urgidos en La Perla del Ulúa.



9:00 PM | América vs León

Partido de lujo en el fútbol de México. Landon Donovan visita con la Fiera la cancha del Estadio Azteca.