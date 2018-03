Obama negocia producir contenido para Netflix

LOS ÁNGELES, Estados Unidos — Barack Obama y Netflix estarían negociando un acuerdo para que el expresidente de Estados Unidos y su esposa Michelle produzcan programas en exclusiva para la plataforma de streaming.



La propuesta de acuerdo fue reportada el viernes por el diario The New York Times, que citó a fuentes familiarizadas con las discusiones que no fueron identificadas.

Netflix no respondió de inmediato a una petición de comentarios. La portavoz de Obama, Katie Hill, declinó pronunciarse sobre la noticia.



Un destacado asesor del exdirigente, Eric Schultz, dijo en un comunicado a The Associated Press que los Obama creen en el poder que tienen las historias para inspirar a los demás.



La pareja sigue explorando nuevas vías para ayudar a los demás a compartir sus vivencias, agregó Schultz.



Según el reporte de New York Times, Obama no tendría intención de utilizar su espacio en Netflix para responder directamente al presidente Donald Trump o a las críticas conservadoras.