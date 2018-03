“¿Por qué Señor... por qué me separás de mis hijos?”, madre de niños que murieron en incendio en SPS

Redacción

San Pedro Sula, Honduras

Mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas y en su garganta retenía un grito de dolor y desesperación por haber perdido a lo más maravilloso que la vida le había dado, con su dedo escribía la eterna despedida de sus adorados angelitos.

“Amor, siempre los voy a tener en mi mente”, escribió sobre el cemento fresco de la tumba de sus hijos María Azucena Espinal. Sus pequeños fallecieron quemados al incendiarse el dormitorio de la casa en la que vivían.

Stharling Samir (4) y su hermanito Dereck Jassir Espinal Sánchez (2) fueron sepultados el jueves en la mañana en el cementerio Los Laureles de San Pedro Sula en medio del desgarrador llanto de su madre, quien mientras se aferraba a los féretros se preguntaba cómo haría sin sus hijos.

“¿Qué hago, Señor, qué hago, padre, por qué me hacés esto... amores, por qué me dejan sola?”, gritaba

María Azucena.

¿Por qué Señor, por qué me separás de mis hijos?, ya no tengo por quien vivir, ya no soy nada. No entiendo por qué me lo hiciste”, repetía con profundo dolor la mujer.

“Stharling, mi amor, nunca te voy a olvidar; flaco, no hagas eso, no lo metás ahí”, decía al momento en el que el ataúd de su hijo mayor era introducido en la misma fosa en la que su otro vástago de dos años fue sepultado.

“Mi niño, mi amor, si hubiera estado ahí en ese momento no hubiera pasado esto. ¿Qué hago, Señor, qué hago, Padre? A todas las madres que tienen sus hijos les digo que los cuiden”, decía llorando desconsoladamente.

Los pequeños murieron calcinados la tarde del martes cuando el cuarto de la vivienda en donde ambos estaban se incendió. La casa está ubicada en la colonia Prado Alto.

El padre de los niños pidió que se investigue el hecho y que se haga justicia.

Alberto Varela, comandante noroccidental de los bomberos, informó que aún no tienen el informe final de las causas que provocaron el siniestro.

“Lo que es difícil de encontrar es la causa porque es un cuarto que se quemó en un 100%, hay que ser muy cauteloso, hay que indagar qué tipo de equipos y materiales existían en el lugar, hay que hacer un estudio del sistema eléctrico”, expresó Varela.