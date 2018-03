Mora de clientes de la ENEE suma L7,122.7 millones

Luis Rodríguez

Tegucigalpa, Honduras

La ENEE es la empresa de servicios públicos de Honduras que reporta la más alta tasa de morosidad.

Un informe de la Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica revela que 736,221 abonados adeudan 7,122.7 millones de lempiras.

No obstante, las dos instituciones citadas anteriormente consideran que la mora recuperable es de 2,779.3 millones de lempiras y corresponde a 468,678 clientes.

El informe indica que la mora incobrable es de 4,343.4 millones de lempiras y pertenece a 267,543 abonados.

Lo anterior significa que por cada lempira en morosidad apenas 39 centavos pueden recuperarse a través de acciones de cobranza.

El tema de la mora de la ENEE es parte de la agenda del Congreso Nacional al presentar el diputado por Libre, Jorge Cálix, una iniciativa para condonar la deuda a los abonados residenciales.

Los morosos

El documento en poder de EL HERALDO revela que hay 468,514 clientes activos que deben 2,778.9 millones de lempiras y son considerados recuperables. No obstante hay 199,285 clientes activos que adeudan 4,141.5 millones de lempiras considerados no recuperables.

Entre los clientes inactivos hay 164 consumidores que tienen una mora de 420,531.80 lempiras y pueden recuperarse. También hay 68,258 abonados que reportan una deuda de 201.9 millones de lempiras que se considera que no puede recuperarse.

Criterios

La ENEE y EEH usaron una serie de criterios para definir qué es mora recuperable y no recuperable.

La mora que se presume recuperable es la que registre pagos en su cuenta en un período igual o menor a un año con saldo positivo. La mora que se presume no recuperable es aquella que no registre pago en su cuenta o que no registre ningún pago en su cuenta por más de un año.