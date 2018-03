Rosyl Mejía, la hondureña que se empodera de la moda

Tegucigalpa, Honduras

Bella, dulce, ingeniosa y muy talentosa, así es la empresaria e influecer hondureña Rosyl Mejía.



Esta hermosa sampedrana tiene solo 28 años y ya está conquistando el mundo de la moda en el país con sus fenomenales atuendos.



Comenzó modelando para importantes revistas en el país y ahí nació su amor por el diseño, tantó así que ha creado su propia marca de ropa que está pronto a cruzar fornteras.



Esta catracha, como buena amante de las playas hondureñas, inició creando una línea de trajes de baño, que hoy en día son su mayor distintivo. Acá te dejamos una charla en exclusiva con EL HERALDO.

Rosyl mostrando los últimos diseños de trajes de baño que sacó al mercado. (Foto: Eduard Rodríguez/EL HERALDO)







¿Quién es Rosyl Mejia?

Soy empresaria, me encargó de toda la parte del mercadeo y diseño creativo de mis tienda The Heels; también soy influecer en redes sociales como Instagram y Facebook.



¿Cómo llegó al mundo de la moda?

Comencé modelando, así entré en el mundo de la moda en las primeras revistas que salieron en el país, en la parte de editorial de moda. También empece creciendo en el área del modelaje y después venta.



Comencé vendiendo en redes sociales y luego coloqué mis tiendas en las dos ciudades más importantes del país (Tegucigalpa y San Pedro Sula).



¿Cómo surge la idea de diseñar?

Comencé en mi tienda con compra venta, compraba en Estados Unidos y vendía aquí en Honduras. Después sentí que quería algo más... Quería brindar trabajo en mi país.



Entonces comencé a confeccionar la ropa, el 90% de nuestra ropa es hondureña.



¿Qué tan díficil es abrirse campo en la industria de la moda en Honduras?

Gracias a Dios fui muy bendecida con todas las personas que me rodearon. Me rodeé de las personas correctas y adecuadas en la industria de la moda.



¿En qué se inspira la línea de ropa?

Todo empezó con la colección de traje de baño hace 7 años y creo que fue muy bien aceptada. Este es el séptimo año que hacemos coleeciones de traje de baño y creo que me han llamado la atención porque soy una personas de playa, soy sampedrana, entonces toda la línea de verano, vestidos, blusas en general es para gente juvenil y que le gusta estar a la moda y tomarse fotos para redes sociales.

Rosyl luciendo uno de sus trajes de baño.(Foto: Instagram)







¿Qué te gusta hacer a Rosyl Mejía además de diseñar?

Ando caminando en las calles y ando viendo todo, los zapatos, la ropa, la moda, como andan las personas. Creo que mi vida es esta, no está separada del trabajo con lo personal, sino que es mi vida la que muestro a todos mis seguidores, a todas las personas que me apoyan en mis redes sociales. Estamos bien unidas la parte del trabajo con la parte personal.



¿Piensas seguir expandiéndo tus tiendas?

Estoy muy feliz porque es primera vez que The Heels sale fuera de Honduras y por primera vez a Nicaragua. Estamos felices porque las personas de Nicaragua han estado pidiendo nuestros productos y ahora ya va a ver una tienda que va a ser la encargada de distribuir la marca.



¿Cómo es la vida en redes sociales?

La verdad es algo que amo, porque gracias a todas las personas que me siguen en las redes sociales estoy aquí, estoy con una tienda física, estoy super bendecida y ellos (seguidores) siempre me apoyan.



¿Cómo manejas los malos comentarios?

Lo negativo me da mucho más fuerza para mejorar, y si dicen algo negativo me ayudan a mejorar, a mejorar, a mejorar, entonces creo que en la verdad que la critica, en un punto, es buena desde el momento que uno lo acepte bien.



Las críticas para mi me ayudan a mejorar bastante, me motivan a dar lo mejor de mí, creo que es parte de. Así es la manera que uno va creciendo.

¿Estás casada?

Tengo 11 años de estar con mi esposo, empezamos a andar de novios desde los 17 años y nos casamos hace tres años. Este año cumplimos 4 años de casados.

Rosyl muy elegante junto a su esposo Marcos. (Foto: Instagram)





Ha sido una etapa bonita porque nos conocemos desde jóvenes y ahora los dos estamos en la industria de la moda, él se encarga de las finanzas y yo de la parte de mercadeo y diseño creativo.

¿Cuándo vas a tener hijos?

Espero tener familia pronto, espero ya el próximo año con Marco (su esposo) empezar a tener nuestra familia y pues ahorita estamos trabajando muchísimo.



¿Qué haces en tu día libre?

Un domingo que descanse me encanta ver Netflix, documentales, comer pizza o sino me gusta ir a la playa o la piscina.



¿Qué aconsejarías a los hondureños que quieren incursionar en la moda?

Creo que lo importante es querer, si nosotros queremos y lo hacemos muy bien vamos a estar destinadmos al éxito.