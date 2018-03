Honduras no descarta que su próximo entrenador sea extranjero

Tegucigalpa, Honduras

Honduras sigue sin técnico y se toma su tiempo para nombrarlo. O más bien, espera por el nuevo comité ejecutivo tras las elecciones de abril para poder nombrarlo. Por ahora, el titular de Fenafuth, Jorge Salomón, no descarta que en un par de meses se nombre un extranjero.



En declaraciones para el diario As de España, Salomón, tras la reunión que difinió la Liga de las Naciones y la próxima Copa Oro en Miami, dejó entre ver la posibilidad que se nombre un entrenador mexicano o sudamericano dentro de un par de meses.



La H no cuenta con un entrenador hondureño desde hace once años, cuando el Chelato Uclés (José de la Paz Herrera) dirigió a los catrachos en la Copa Centroamericana de 2007 en El Salvador.



Desde entonces, la H vivió tres procesos largos con los colombianos Reinaldo Rueda (2007-2010), Luis Fernando Suárez (2011-2014) y Jorge Luis Pinto (2015-2018), con interinantos intermedios del mexicano Juan de Dios Castillo (QEPD) y el costarricense Hernán Medford.



Bajo el mando de entrenadores extranjeros, la H clasificó a los últimos dos mudiales de fútbol y tres ediciones de Juegos Olímpicos.



"Todavía tenemos un poquito de tiempo para escoger, a lo mejor un par de meses para buscar al técnico, arrancamos hasta septiembre con la competencia, así que vamos con calma y bien planificados. Va a ser un técnico de fútbol, que tenga un buen perfil y que tenga sobre todo experiencia en el manejo de selecciones para que nos pueda dar la posibilidad de estar en Qatar", dijo Salomón en As.

Entre tanto, en Honduras, son muchas las voces que piden un entrenador internacional para el proceso de 2018-2022, que incluirá además la Liga de Naciones 2019-2020, la Copa Oro 2019 y 2021, y obviamente la clasificatoria de Concacaf para el Mundial de Catar 2022. Asimismo, se incluyen los clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Sin embargo, hay otro movimiento interno que aboga porque la Selección se le entregue a nueva camada de entrenador, exfiguras de la H en las últimas dos décadas como Amado Guevara, Carlos Pavón, David Suazo o Arnold Cruz. De todos ellos, solo Suazo no ha trabajado previamente como asistente de algún DT en el equipo nacional.



Honduras no corre por un DT, aunque ofertas de entrenador entran casi a diario en las oficinas de Fenafuth: mexicanos, argentinos, uruguayos, brasileños y colombianos. Sin embargo, los procesos para nombrar un nuevo estratega pasan primero por la elección de las nuevas autoridades de Fenafuth, donde al parecer, Antonio Rivera Callejas ya tendría hecho looby para hacerse con la presencia de este ente federativo.