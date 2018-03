¿Viven discriminación los jugadores hondureños en Costa Rica?

TEGUCIGALPA, Honduras - Los jugadores hondureños que militan en los clubes de Costa Rica, han vivido en los últimos días momentos realmente complicados en aquel país. Unos señalados por racismo, otros en líos internos de sus mismo clubes, creando un nubarrón que empolva las buenas actuaciones que en la cancha se han ganado.



¿Viven discriminación en Costa Rica los jugadores hondureños en la actualidad? Caso por caso.



Luis Garrido

Desde qu fue fichado por la Liga Deportiva Alajuelense, Garrido empezó a sudar la camisa más que cualquier otro jugador que lleva años en el club manudo. Pasados apenas un par de entrenamientos, se jugó una copa amistosa por la paz o similares (90 minutos por la vida), un encuentro en el que su equipo se midió ante Saprissa.



Tras dicho juego, según lo denunció el delantero costarricense Jonathan McDonald, miembros del Saprissa habrían hecho insultos racistas a Garrido, al que le dijeron "andate a tu país indio, acá no vas triunfar".



“A raíz de los que pasó quiero explicar lo sucedido, se puede comentar muchas cosas y un acto de racismo nunca lo voy a tolerar. Que llegue una persona o me tome del cuello, peor aún siendo del cuerpo técnico. Los compañeros no merecen este tipo de insultos, no lo tolero para un compañero y tampoco hacia un rival”, dijo McDonald en sus redes sociales.



Recién el fin de semana pasado, un nuevo episodio se dio. Alajuela se midió ante Herediano, y el entrenador Jafet Soto dijo que Garrido "debe ser expulsado en cada partido y cree que está jugando en Honduras". En algunos sectores, se ha tomado a mal las palabras de Soto, pues encerró en una casilla despectiva a Honduras con sus palabras.





Roger Rojas

A lo interno del Alajuela, Roger Rojas se ha metido en un lío con sus compañeros al grado de pedir disculpas. El Roro se molestó porque el entrenador uruguayo Nicolás dos Santos no lo puso de titular en el juego ante Herediano pese a sus nueve goles y reclamó que el entrenador no se atrevería a hacerle lo mismo a McDonald, el delantero referente de la Liga quizá en los últimos 5 años.



Dos Santos lo mandó a la reserva al catracho y no lo deja entrenar esta semana en el primer plantel. Situación que tiene incomoda a las asociaciones de jugadores de Honduras y Costa Rica, quiénes están pidiendo que se respete a los jugadores.



Aunque en este caso no es una decisión directa de un costarricense, Roger Rojas ha sido discriminado al ser separado (disciplinado con rigor realmente) del primer plantel de la Liga por un tiempo.





Jerry Bengtson

Del otro lado de la calle, en el Saprissa, el delantero Jerry Bengtson no juega o lo hace muy poco. La razón: en Saprissa tienen por regla que los jugadores titulares deben ser aquellos que van al Mundial de Rusia 2018 con la selección costarricense.



Aunque el argumento es válido en pro de lo que más le conviene a los intereses del fútbol de este país, la razón técnica es la que debe primar siempre en un club.



Estas situación han sido analizadas por el exjugador de Marathón y Motagua en Honduras, Steven Bryce, hoy representante de la asociación de jugadores de Costa Rica, quien considera que los jugadores hondureños cuentan con el apoyo de este órgano cuando se trata de discriminación y racismo, pero no cuando se trata de situaciones técnicas (como la de Bengtson) que esas respetan.



El otro hondureño es Alex López, aunque por ahora, los aficionados de la Liga están encantados con su fútbol.