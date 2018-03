Restrepo tras el triunfo de Olimpia: "Teníamos que ganar como sea"

Tegucigalpa, Honduras

El técnico de Olimpia Carlos Restrepo valoró el triunfo de este miércoles 2-0 ante Real Sociedad en el estadio Francisco Martínez Durón. Según el estratega su equipo debía ganar como sea porque venía de dos derrotas consecutivas.

"Aquí siempre será difícil sacar puntos por la calidad del rival por los temas externos que influyen en la táctica me parece que Olimpia entró de forma muy positiva a acodar el juego con buena actitud, talvez no con la actitud que a veces queremos porque aquí se tiene que hacer un partido práctico", explicó.



El colombiano reiteró. "Afortunadamente llegó el gol que nos dio mucha confianza en el partido. Vi muy concentrado al equipo todos los jugadores disputando los balones cuando era necesario, intentando jugar largo cuando se requería, me parece que la intención de los muchachos fue buena por eso hay que felicitarlos".



Restrepo indicó que "hemos venido sumando, hemos hecho ratos, nos ha costado tomar una regularidad, hoy venimos ha hacer un partido pensando en ganar como sea, es una lástima porque uno como técnico siempre busca presionar para ganar. Al final nos llevamos un 2-0 que no es fácil acá".



"Siempre hay expectativa de la respuesta de los jugadores. Al final lo importantante son los resultados, talvez hoy no se tuvo un juego vistoso pero sí mucha entrega eso todo mundo lo va a reconocer. Este triunfo es bueno para enfrentar el próximo partido", concluyó.