Así quedó el calendario de la clasificación a la Liga de las Naciones de la Concacaf

MIAMI, Estados Unidos - Concacaf sorteó esta miércoles la etapa clasificatoria de la Copa de las Naciones 2018-2019, en nuevo torneo de selecciones de Concacaf que servirá para clasificar a la Copa Oro 2019 y armar las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.



El Sorteo para la clasificatoria de la Liga de Naciones, sorteó a las 34 Asociaciones Miembro participantes en un total de 68 partidos, que se jugarán en las fechas de partido de la FIFA, desde septiembre de 2018 hasta marzo de 2019.



Los resultados de la clasificatoria de la Liga de Naciones serán compilados en una table general, posicionando a los equipos participantes 1-34 con base en los puntos ganados, la diferencia de goles, y las series de desempates adicionales.



La tabla será utilizada para dividir a los equipos en las Ligas A, B, y C, para la primera edición completa de la Liga de Naciones de Concacaf. Los seis mejores equipos de la tabla global se unirán a los seis participantes de la Ronda Hexagonal Clasificatoria de la Copa Mundial en la Liga A, los siguientes 16 equipos se clasificarán para la Liga B, y los equipos restantes serán asignados a la Liga C.



Los mejores diez finalistas en la tabla final de la Clasificatoria de la Liga de Naciones, se unirán también a las seis naciones de la Ronda Hexagonal de la Copa Mundial, en la Copa Oro 2019, que ha sido recientemente expandida a 16 equipos, proporcionando a más Asociaciones Miembro de Concacaf un mayor acceso al fútbol de primer nivel.





JORNADA 1

San Cristóbal y Nieves vs Puerto Rico

Martinica vs Islas Vírgenes Británicas

Islas Vírgines Estadounidenses vs Canadá

Anguila vs Guayana Francesa

Aruba vs Bermuda

Dominica vs Suriname

Antigua y Barbuda vs Santa Lucía

Jamaica vs Islas Caimán

Cuba vs Islas Turcas y Caicos

Curazao vs Granada

Monserrat vs El Salvador

Bonaire vs República Dominicana

San Martin vs Guadalupe

Haiti vs Sint Maarten

Guyana vs Barnados

Belice vs Bahamas

San Vicente y las Granadinas vs Nicaragua





JORNADA 2

Islas Turcas y Caicos vs Guyana

El Salvador vs Barbados

Bermudas vs Sint Maarten

República Dominicana vs Islas Caimán

Santa Lucía vs Haití

Nicaragua vs Anguila

Suriname vs Islas Vírgenes Británicas

Bahamas vs Antigua y Barbuda

Monserrat vs Belice

Puerto Rico vs Martinica

Granada vs Cuba

Canadá vs Dominica

San Martin vs San Cristóbal y Nieves

Islas Vírgenes Estadounidenses vs Curazao

Guayana Francesa vs San Vicente y las Granadinas

Bonaire vs Jamaica



JORNADA 3

Granada vs San Martin

Islas Turcas y Caicos vs San Vicente y las Granadinas

Guayana Francesa vs Guyana *

Islas Vírgenes Británicas vs Bonaire

San Cristóbal y Nievas vs Canadá

Cuba vs República Dominicana

Nicaragua vs Haití

Bahamas vs Anguila

Barbados vs Islas Vírgenes Estadounidenses

Sint Maarten vs Dominica

Curazao vs Guadalupe

Jamaica vs Suriname

Aruba vs Monserrat

Islas Caimán vs Santa Lucía

Martinica vs Antigua y Barbuda

Bermuda vs El Salvador

Belice vs Puerto Rico



JORNADA 4

Canadá vs Guayana Francesa

Anitgua y Barbuda vs Curazao

República Dominicana vs Bermuda

Haití vs Cuba

Barbados vs Nicaragua

Sint Maarten vs San Martin *

Islas Caimán vs Monserrat

Suriname vs San Cristóbal y Nieve

Santa Lucía vs Aruba

Puerto Rico vs Granada

Guadalupe vs Martinica

Dominica vs Bahamas

Islas Vírgines Británicas vs Islas Turcas y Caicos

Guyana vs Belice

El Salvador vs Jamaica

San Vicente y las Granadinas vs Bonaire

Anguila vs Islas Vírgenes Estadounidenses

* Considerados clásicos del Caribe, porque además son vecinos territoriales

DIAS DE PARTIDOS

8 de octubre de 2018

16 de octubre de 2018

12 de noviembre de 2018

20 de noviembre de 2018

18 de marzo de 2019

26 de marzo de 2019