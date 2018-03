Presentarán recurso de apelación en el caso de Rosa Elena Bonilla y Mauricio Mora

La ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo, llegando a los Tribunales en materia de corrupción, ubicados en la colonia Alameda de la capital, con un rostro sereno y sonriente. Foto Jimmy Argueta/ ELHERALDO.

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

La defensa de la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla, y su cuñado, Mauricio Mora, se apresta a presentar el recurso de apelación, cuyo objetivo es revertir la resolución de la jueza que dictó el auto de formal procesamiento en contra de estos dos imputados.

Este recurso judicial irá encaminado en tres extremos que, a juicio de la defensa, no fueron valorados durante la audiencia inicial por la jueza que conoce este caso.

El primero irá basado por la presunta indebida valoración de la zona crítica de la jueza, que consiste en la valoración de la prueba que rige a los jueces.

“Por cada fundamento que den debe existir un medio de prueba que lo diga o sustente”, manifestó la abogada Rosa Helena de Martínez, defensora de la ex primera dama. Asimismo, que la calidad de funcionario de la ex primera dama no fue acreditada por el Ministerio Público.

También, que no se valoró la prueba en relación con la liquidación de los gastos en relación con la supuesta malversación de caudales públicos. “Todos los gastos que se erogaron fueron liquidados por ella”, dijo.

Además, porque le están aplicando una ley de manera retroactiva en virtud de que cuando los hechos habían ocurrido no estaba vigente esta ley.

El Código Procesal Penal otorga un plazo de tres días a la defensa para interponer el recurso de apelación en el mismo juzgado.

