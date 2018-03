Conjura aurinegra para despegar ante Motagua

Tegucigalpa, Honduras

En Real España son conscientes que lo mostrado en las primeras 11 jornadas del torneo Clausura está sumamente alejado del cierre espectacular que les valió el título del Apertura anterior, por lo que este sábado ante Motagua, en la reedición de la final pasada, deberán dar más para salir del paso tambaleante de una vez por todas.



"Todo el equipo está consciente, el cuerpo técnico también, no hemos representado al club grande que hemos sido el torneo pasado; vamos de menos a más, lo importante es que el club va sumando de a tres; hay que tener claro que las cosas no nos están saliendo como debemos hacerlas", eso sí, aceptó el meta titular de la Máquina, Kevin Hernández.



El volante de contención y seleccionado nacional, Jorge Claros, manifiesta por su parte que "tenemos que seguir mejorando en todos los aspectos, sabemos que podemos dar más, el equipo viene de menos a más; necesitamos tener esa regularidad que tuvimos en el cierre del torneo pasado para mantenernos y estar peleando los primeros lugares", apuntó.



El "Pitbull" dice que "somos conscientes que el equipo no ha andado al cien, no nos vamos a mentir nosotros mismos y tenemos que hacer hincapié para tener esa regularidad de los últimos seis u ocho partidos del torneo pasado". Ante su ex, Motagua, dice que "sabemos que ir a jugar a Tegucigalpa -en este caso será a Choluteca-, independientemente el equipo es difícil, no solo contra Motagua y Olimpia, y viceversa, cuando ellos vienen a jugar aquí", advirtió.



David Velásquez Colón, quien fue titular en el triunfo de la fecha 11 contra el Honduras Progreso en sustitución de Allans "Chapeta" Vargas, mencionó que resta "seguir trabajando como lo venimos haciendo, sabemos que los que han estado anteriormente lo han hecho de la mejor manera; la competencia acá es dura y sana a la misma vez".



