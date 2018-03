¿Mbappé, deslumbrado o deslumbrante ante su ídolo Ronaldo?  

Madrid, España

No será fácil para un chico de 19 años enfrentarse a su ídolo de infancia, peor Kylian Mbappé no debe dejarse impresionar: Sin Neymar, el atacante del PSG desafía el martes al Real Madrid, con la obligación de eclipsar a Cristiano Ronaldo para alcanzar los cuartos de la Liga de Campeones



Protagonista de una actuación con altibajos en la ida (derrota 3-1), Mbappé pudo observar de cerca la eficacia de Ronaldo, de 33 años, menos brillante pero autor de un doblete decisivo.



Hace un par de años, Ronaldo era la figura omnipresente en los pósters que adornaban las paredes del dormitorio del niño Kylian. En 2012, durante una visita al centro de entrenamiento del Real Madrid, el jugador francés tuvo el privilegio de posar con una gran sonrisa junto a 'CR7'.



"Es uno de mis ídolos de niño. Le adoraba cuando era pequeño, pero ya se terminó", señaló Mbappé al diario español Marca a finales de diciembre.



Los octavos de Champions han permitido ver frente a frente al cinco veces Balón de Oro y al mayor fenómeno aparecido en el fútbol europeo en los últimos años. Un duelo de generaciones que por ahora se decanta del lado del veterano.



El martes en el Parque de los Príncipes, con la baja de Neymar, se espera mucho del segundo jugador más caro de la historia del fútbol. El PSG fichó a Mbappé por 180 millones de euros, días de después de contratar al brasileño por 222 millones, en las dos operaciones que rompieron el mercado en agosto.



'No está acabado'

Enfrentarse al gran dominador de la última década en el fútbol mundial, junto a su gran rival Lionel Messi, es demasiado para un adolescente con una temporada en la élite, que además llega al partido lastrado con un golpe en el tobillo. Pero si algo resume la trayectoria meteórica de Mbappé es su determinación.



"Puede ser Pelé", dijo Arsene Wenger de su compatriota. "Es la revelación del fútbol", añadió Diego Maradona.



Hace tres semanas en el Estadio Santiago Bernabéu, el joven internacional fue clave en el gol del PSG con un buen centro tras gran aceleración por la derecha que aprovechó Adrien Rabiot tras taconazo de Neymar. Luego perdonó la sentencia en su ocasión más clara.



Ronaldo, por su parte, lideró a su equipo con un gol de penal y otro rematado con la rodilla, confirmando su estatuto de artillero legendario, el mejor de la historia de la Champions con 116 tantos, 11 este curso.



Luego Mbappé mostró sus esperanzas en Instagram: "No está acabado, nos queda una bonita batalla en casa para podernos clasificar. Tenemos la calidad, solo hace falta una enorme determinación y una rabia de victoria sin límite".

Posible Balón de Oro para 'CR7'

Ronaldo, autor de 14 goles en ocho partidos en el último mes, llega a la parte decisiva de la temporada en su mejor momento, como el año pasado, cuando fue clave en el triunfo del Real Madrid en la Liga de Campeones, la cuarta en su palmarés individual (tres con el conjunto blanco, una con el Mánchester United).



En la gala de su quinto Balón de Oro, en diciembre, Ronaldo dio un consejo a Mbappé, séptimo en la clasificación: "La clave es guardar la motivación, es fundamental. Le envío un mensaje a Mbappé: Tiene un potencial increíble y un gran talento, todo depende de su cabeza, pero es un ejemplo de jugador que puede ser Balón de Oro".



Con la edad del francés Ronaldo perdío la final de la Eurocopa 2004 frente a Grecia en casa y sus lágrimas fueron la imagen de la derrota portuguesa (1-0). Tardó 12 años en resarcirse, al ganar el trofeo continental en Francia 2016, frente al equipo local (1-0 en la prórroga).