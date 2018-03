FIFA desestima cargos contra Johnny Palacios por doping  

Tegucigalpa, Honduras

La FIFA desestimó este lunes los cargos contra el defensor central hondureño Johnny Palacios tras abrirle expediente por dar positivo en control doping por uso de naphazoline.



La secretaria adjunta de la Fenafuth, Helga Chávez, fue la encargada de brindar la información por medio de una conferencia de prensa en las instalaciones de la Federación.



"Hemos recibido el fallo de la FIFA en el caso del jugador Johnny Palacios es la decisión 180060 que tiene la Comisión disciplinaria de la FIFA que emite lo siguiente", comenzó diciendo la abogada Helga Chávez.



Y agregó: "El primer punto dice todos los cargos contra el jugador Johnny Palacios quedan han sido desestimados, en segundo punto en aplicación en lo establecido del articulo 105 por 5 del código disciplinario de la FIFA las costas y gastos no serán impuestas al cargo del jugador".



Además también expresó lo que significa el fallo de la FIFA para la Federación. "La FIFA nos informa avisarle al jugador y ya se hizo por parte del secretario general y reiteramos estar contentos con el fallo porque es uno de los jugadores emblemáticos dentro de la Selección de Honduras".



El defensor Johnny Palacios salió positivo en la prueba doping que se le realizó en el juego de vuelta ante la selección de Australia por el repechaje rumbo al Mundial de Rusia 2018.



"La Federación siempre confío en la inocencia del jugador y que al final todo iba a quedar resuelto tanto para el jugador como por parte de la FIFA", indicó Chávez.



Una de las cosas que dejó muy claro la abogada de la Federación de Honduras es, "es caso cerrado ya, en los próximos días la FIFA estará mandando a la Federación y al jugador el fallo integro de toda la decisión que se tomó en el caso".



El zaguero del Olimpia también tenía previsto realizar un viaje a Zúrich para reunirse con miembros de la Comisión de Disciplina de la FIFA para expresar personalmente lo que había sucedido, pero no fue necesario.



"No hay ninguna necesidad que el jugador viajará, él tenía que enviarlo de manera individual y la Federación le brindó todo el apoyo, principalmente el abogado José Ernesto Mejía y todo se hizo como lo solicitó la FIFA", comentó Helga Chávez.



Sobre los gastos que siempre se deben pagar también fue algo que el zaguero catracho no tendrá que hacer. "Cuando la Comisión emite un fallo y lo manda ellos generalmente cobran un aporte por la reunión porque tiene que reunirse, pero en este caso están dejando sin ningún costo para que el jugador no tenga que pagar absolutamente nada".