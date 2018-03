Singular vestido de Salma Hayek en los Oscar 2018 es el blanco de críticas

Los Ángeles, Estados Unidos

La actriz Salma Hayek es la sensación del momento debido al vestuario que eligió para asistir a la noche de gala de los Premios Oscar 2018.

La mexicana, de 51 años, no acertó con su look, según muchos usuarios de las redes sociales. Su atuendo en tonalidad lila no favoreció su escultural figura y se desataron las críticas.

Salma Hayek llegó al evento que premió lo mejor del cine acompañado de su esposo. La mexicana usó un vestido Gucci con lentejuelas.

Usualmente sus atuendos reciben buenos comentarios y gustan a los críticos de moda, sin embargo esta vez su sensualidad fue opacada por los pliegues y accesorios brillantes.

