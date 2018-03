Guillermo del Toro gana su primer Oscar y es el tercer mexicano en lograrlo

Hollywood, California

Y se hizo realidad... Los mexicanos están invitando a la gente ir a celebrar al Angel de Independiencia.

No es para menos. Guillermo del Toro por La Forma del Agua (The Shape of Water) se convirtió en el tercer cineasta mexicano que gana el Premio de la Academia a la Mejor Dirección, honor que que recibieron Alfonso Cuarón (en 2014 por Gravity) y Alejandro González Iñárritu (en 2015 y 2016, por Birdman y The Revenant).



El director, nacido en Guadalajara, Jalisco el 9 de octubre de 1964, hizo una obra maestra con esta película que fue nominada en 13 categorías al Oscar, con lo cual se convirtió en la décima cinta de la historia en lograr esa cantidad de nominaciones.



De niño, Guillermo siempre le fascinó la historia de monstruos y criaturas fantásticas, "era una propuesta loca, estas fábulas han salvado mi vida”, dijo. Del Toro es un cineasta de mucha experiencia, 30 años de carrera y hace 11 años, una de sus películas fue nominada para los Premios Oscar por El Laberinto del Fauno que ganó Mejor Fotografía, Maquillaje y Dirección Artística. Ahora, gana el premio a Mejor Director este 2018.



Guillermo ganó también por The Shape of Water el Premio BAFTA y el Globo de Oro. El mexicano dijo antes de la ceremonia que si ganaba el galardón celebraría con mariachis y tequila...

Así que a celebrar Guillermo y que viva México...