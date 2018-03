La Forma del Agua se impone como mejor película en la 90 entrega de los Oscar

Los Ángeles, Estados Unidos

La Forma del Agua se alzó este viernes como ganadora de a 90 entrega de los Premios Oscar, celebrado en el Teatro Dolby. La película se alzó por sobre la favorita Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

La noche además consagró al mexicano Guillermo del Toro como el mejor director del año, siendo el cuarto Oscar para los mexicanos tras los conseguidos por Alejandro González Iñarritú (Birdman y El Renacido) y Alfonso Cuarón (Gravity).

Fue una noche en la que además, Honduras ha tenido presencia, cuando el cantante de la canción "Remember-me", soundtrack de la película Coco. apareció en el escenario vistiendo un diseño del hondureño Carlos Campos.

Se confirmaron los premios de mejor actor a Gary Oldman y mejor actriz a Frances McDormand, quiénes habían arrasado durante toda la temporada de premios por sus interpretaciones de Winston Churchill y Mildred Hayes respectivamente.

Acá les dejamos un resumen de toda la gala.

LOS GANADORES DE LA NOCHE

Mejor película:

Mejor película

The Shape of Water



Mejor director:

Guillermo del Toro - The Shape of Water



Mejor actor:

Gary Oldman – Darkest Hour, como Winston Churchill



Mejor actriz:

Frances McDormand – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, como Mildred Hayes



Mejor actor de reparto:

Sam Rockwell – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, como Jason Dixon



Mejor actriz de reparto:

Allison Janney – I, Tonya, como LaVona Golden



Mejor guión original:

Get Out – Jordan Peele



Mejor guión adaptado:

Call Me by Your Name – James Ivory



Mejor película animada:

Coco



Mejor película extranjera:

Una mujer fantástica (Chile) — Sebastián Lelio



Mejor documental largo:

Ícaro – Dan Cogan, Bryan Fogel

Mejor documental corto:

Heaven Is a Traffic Jam on the 405 — Frank Stiefel



Mejor cortometraje:

The Silent Child – Chris Overton, Rachel Shenton



Mejor cortometraje animado:

Dear Basketball – Kobe Bryant, Glen Keane



Mejor banda sonora:

The Shape of Water - Alexandre Desplat



Mejor canción original:

"Remember Me" de Coco – letra y música: Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez



Mejor edición de sonido:

Dunkerque – Alex Gibson, Richard King



Mejor sonido:

Dunkerque - Mark Weingarten, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo



Mejor diseño de producción:

The Shape of Water - Sarah Greenwood, Katie Spencer



Mejor fotografía:

Blade Runner 2049 – Roger Deakins



Mejor maquillaje:

Darkest Hour – Kazuhiro Tsuji, David Malinowski, Lucy Sibbick



Mejor diseño de vestuario:

Phantom Thread – Mark Bridges



Mejor montaje:

Dunkerque – Lee Smith



Mejores efectos visuales:

Blade Runner 2049 – John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert, Richard R. Hoover

EL MINUTO A MINUTO DE LA GALA

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO: Phantom Thread – Mark Bridges