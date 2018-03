Ex presidente Porfirio Lobo Sosa debe desalojar su residencia tras ser incautada por OABI

Tegucigalpa, Honduras

El expresidente Porfirio Lobo Sosa estaría desalojando su residencia en las próximas horas, luego que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) incautara la vivienda el domingo.



La propiedad, ubicada en la aldea El Chimbo, había sido asegurada desde el pasado miércoles cuando fue capturada la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo, y acusada, junto a su cuñado Manuel Mora, por tres delitos.



El ex mandatario y sus hijos tendrían que salir de la casa donde vivían junto a Rosa Elena Bonilla de Lobo a más tardar en 30 días, pues la OABI le emplazó para salir.

Se informó que no hay orden para que la OABI realice inventario de los vehículos que son propiedad de la ex primera dama y que los mismos no forman parte por ahora de los bienes que administrará ese ente.



“La OABI tomó posesión de la residencia de la familia Lobo Bonilla, pero no ha sacado al expresidente Porfirio Lobo. Se siguen los procedimientos de ley”, explicó Rosa Helena de Martínez, apoderada legal de Rosa Elena Bonilla de Lobo.

La OABI informó que entre los bienes asegurados se encuentra un título no cobrado con un valor de 4.8 millones de lempiras y que esperan que la institución financiera les transfiera el valor.



“Estamos haciendo las transacciones correspondientes para la transferencia de los fondos de ese título valor que forma parte de lo asegurado”, informó Andino.



El caso conocido como "caja chica de la dama" dejó ya el aseguramiento de otros 10 bienes de la ex primera dama.



Bonilla de Lobo y su pariente político habrían desviado unos 16 millones de lempiras de los fondos del Despacho de la Primera Dama que eran destinados a proyectos sociales gracias a donaciones de países amigos.



Sobre Bonilla de Lobo pesan tres cargos por malversación de fondos públicos, lavado de activos y asociación ilícita.

