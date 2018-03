Dramática captura de dos supuestos miembros de la pandilla 18 en la capital de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Momentos dramáticos se vieron este domingo, cuando agentes policiales capturaron a dos supuestos miembros de la pandilla 18 en el sector de las faldas de la colonia El Pedregal, en la capital de Honduras, mientras realizaban allanamientos.

Los policías se vieron amedrentados pues una joven, que se cree es supuesta oreja de la pandilla 18, les estaba tomando fotografías, por lo que procedieron a arrestarla para ser investigada.

“Quiero ver a mi hijo… quiero ver a mi hijo… Me vale p… que me den 30 años… Yo a mí hijo quiero ver, solo quiero que me den a mi hijo”, gritaba la joven cuando era detenida por miembros de la Policía Nacional.

Sin embargo, no se logró establecer a quien se refería al gritar que quería ver a su hijo, pues en el lugar no había ningún niño.

Los detenidos fueron identificados como Erika Julissa Espinal (28), quien tenía un arma de fuego al momento de su captura, mientras que el otro supuesto miembro de la pandilla 18 es un menor de edad (17), conocido como el "Sincero", quien tenía notas extorsivas, drogas, cargadores de Uzi y dinero.

Lea también: El especial "Viviendo entre maras"

Investigaciones indican que el menor capturado es mano derecha de Ricky Alexander Zelaya, alias "Boxer Hiuber", capturado a finales de 2017.

La policía informó que el joven recibía órdenes desde la cárcel, a través de llamadas, por lo que se cree que lideraba una parte de los pandilleros de la populosa colonia.

Cabe señalar que al momento de la detención el jovencito ya tenía un apoderado legal.

Vea: Las colonias de la capital invadidas por la pandilla 18

Ambas personas fueron remitidas a la Fiscalía correspondiente para ser investigadas. Por su parte, la policía mantiene las inspecciones en la zona.

Lea además: El Pedregal, la colonia marcada por la pandilla 18