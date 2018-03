Premios Oscar 2018, algunos detalles de tan esperada ceremonia

Darwin Mendoza

La gala de los premios Oscar es siempre el mayor evento para el mundo del espectáculo y para el mundo de la farándula; es, indudablemente, la constelación anual más grande de aquellas estrellas relacionadas con el séptimo arte.

La cuestión es: ¿qué realmente podemos esperar los amantes del buen cine de este especial evento? Al hilo de ello, a continuación comentaré algunos detalles que no deberían de pasar desapercibidos esta noche que se celebra la tan esperada 90º Ceremonia de Entrega de los Premios de la Academia.

Y es que esta fiesta nos deja, año tras año, momentos inolvidables, que muchos pueden cuestionar como puestas en escena o no; pero, lo que es indudable, es que marcan la reivindicación de los derechos humanos, de la cultura y del arte.

Por ejemplo, en la 45º entrega (hace 46 años) un maduro Marlon Brando se atreve a rechazar el galardón tan merecido por su papel en “El Padrino” y permite, en su lugar, a la Srta. Sacheen Littlefeather pronunciarse en contra del maltrato a la comunidad nativa americana por parte del mundo del espectáculo en general.

En el 2005, un ícono de la música (Prince) entrega el premio Oscar a mejor canción original al latinoamericano Jorge Drexler por “Al otro lado del río”. No obstante, con el objetivo de conseguir un mayor efecto mediático, se le impuso la interpretación de esta canción en vivo al español Antonio Banderas y no a su autor e intérprete original; lo cual dejó a un Drexler evidentemente feliz por el premio pero, a su vez, indignado por el trato a su persona, renunciando consecuentemente a dar el discurso de agradecimiento al uso, y en su lugar cantar a capela el coro de esta magnífica canción, ¡inolvidable!

De estos momentos está plagada la historia de la gala, la cual recientemente fue acusada de ser “too white”. Esta noche de 4 de marzo de 2018 promete estar repleta de buenos momentos que reivindiquen la diversidad de género, edad, cultura y raza. Algunos de estos momentos, de suceder, pueden pasar desapercibidos si no estamos atentos a esperarlos. Por lo tanto, mencionaré a continuación algunos que yo personalmente ansío que sucedan.

Centrándonos en datos estadísticos, mi admirada “directora abuela” Agnès Varda (89 años) será la primera mujer en ganar un Oscar Honorífico en la historia, además puede ser también, la primera directora en recibir dos Oscar la misma noche, ya que es la gran favorita a ganar a Mejor largometraje documental.

Guillermo del Toro puede convertirse en el tercer director mexicano en ganar el Oscar a mejor director, en un lapso de cinco años, y el primero en ganar por Mejor película y Mejor dirección a la vez (esto es muy difícil).

Jordan Peele ya ha marcado récord y me encantaría que ganase un Oscar, ya sea por guión, dirección o producción, que son sus tres nominaciones personales; más que todo, porque es su opera prima y a la vez un gran ejemplo para jóvenes cineastas, además su valentía debe ser premiada no solo porque su película en tono de comedia es incisiva en un tema de discriminación racial muy importante, sino también porque contradijo a las sucias estrategias de marketing que obligan a estrenar película a finales del año, para que su presencia esté fresca por la carrera a las nominaciones. Recordemos que la película de Peele salió al mercado desde enero del año pasado y es una de las más mencionadas incluso en el momento presente. Felicidades a un director y productor valiente y sumamente creativo.

En la categoría de guión, espero ver qué pasa; no obstante, me encantaría que lo gane Greta Gerwig a sus 34 años por guión original y el gran James Ivory que compite, a punto de cumplir 90 años de edad, con la película Call Me By Your Name en guión adaptado.

Estas, entre otras “curiosidades”, nos esperan esta especial noche para disfrutar de una gala de entretenimiento que, seguro, pasará a la historia.

¡Seamos de alguna manera parte de este histórico momento!