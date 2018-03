Zonas de Honduras que estarán sin energía eléctrica este domingo 4 de marzo

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) realizarán varios trabajos de mantenimiento este domingo 04 de marzo en distintas zonas de Honduras.

Las ciudades que se verán sin el servicio eléctrico con Comayagüela, Tegucigalpa, Choluteca y Tela en Atlántida.



Listado de sectores sin energía este domingo:

Domingo 04 de marzo de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. en Tegucigalpa

Col. Divina Providencia, Villa El Porvenir

Río Hondo, Resinera Maya

Estación Terrena Lempira

Fábricas de Café El Indio y Maya

Zambrano, Batallón de Zambrano

Aldea Protección, Las Botijas y aledaños



Domingo 04 de marzo de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en Tegucigalpa

EXPLAHSA, Habitat, Ciudad España

penitenciaria Nacional, Cefas,

Costuras S.A., Támara

Col. Divina Providencia, Villa El Porvenir

Licorera Los Ángeles, Hospital Santa Rosita

Zip Amarateca, La PEPSI, San Matías

Lodo Prieto, parte de Col. Rafael Leonardo Callejas

Carrizal 1, Col. Santa Isabel, Col. Villa Franca

Col. Buenas Nuevas, Col. Brasilia

El Durazno, San José de Soroguara

Aqua Splash, El Lolo, Aldea el Lolo

Aldea Cerro Grande y zonas aledañas

Domingo 04 de marzo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en Tegucigalpa

Bo. La Ronda, La Leona, La Cabaña

Hospital Viera, Alcaldía Municipal

parte Comercial de zona peatonal

El Olvido, La Hoya

parte de Antigua Penitenciaría Central

Guanacaste, antiguo Cine Presidente

La Plazuela, Col. La Alambra

Bo. Las Colinas, Bo. San Rafael

Bo. La Merced

Antigua Casa Presidencial y zonas aledañas

Domingo 04 de marzo de 9:00-9:15 a.m. y de 1:45-2:00 p.m. en Distrito Central

De 1-8 avenidas, entre la calle 9 a la 16 Comayagüela

SANAA, El Obelisco, Estado Mayor FFAA

El Calvario, Molino Central Harinero

Barrio Lempira, 14 calle hasta la 18 barrio Villa Adela

Colonia Rodríguez y zonas aledañas



Domingo 04 de marzo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. en Distrito Central

INSEP, Hospital San Jorge

Central Automotriz, barrio La Bolsa

Barrio Guacerique, Asilo de Ancianos María Eugenia

Zonas aledañas

Domingo 04 de marzo de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en Choluteca

Parte del barrio La Libertad, Escuela 18 de mayo

Comercial Monjaras, Distribuidora Carbajal

Colprosumah, Parte de barrio San Luis

Brigadas de Amor, Inglesia San José Obrero

Campo La Libertad

Domingo 04 de marzo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en Tela, Atlántida

Centro de Tela, Barrio El Centro (Norte y sur)

Barrio San Antonio, Barrio San José

Barrio La Estación

