Mala gestión de fichajes hizo el Olimpia

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Algunos se han perdido entre la intrascendencia en el campo, otros apenas se estrenaron con la camisa blanca y uno ni siquiera ha sido uniformado por su bajo estado físico. Los números y el rendimiento son claros y no admiten objeciones: los seis fichajes de Olimpia en este torneo no han sido una real solución y no han respondido a su membrete de refuerzos...

Las estadísticas dictan que ninguna de las seis altas del Albo para esta temporada ha pesado en el más campeón de Honduras.

De ellos, los de mayor regularidad son Diego Reyes, Rony Martínez y Luis Ovalle. El lateral canalero ha disputado siete partidos, Diego suma 11 juegos y tres goles (los marcó ante Juticalpa) y Rony tiene una diana en nueve apariciones de liga y Champions...

Para el ámbito nacional

“Lo que pasa es que los acomodos de todos los jugadores son diferentes. Diego y Rony para el medio nacional son muy buenos y nosotros los tenemos dentro de esa idea”, explica el entrenador de los Blancos, Carlos Restrepo. Los dos atacantes han carecido de gol, mientras que Ovalle ha quedado a deber en la proyección ofensiva.

“A mí me parece que Ovalle ha cumplido bien. Ellos han tenido una entrega, un buen trabajo, muchas veces la estadística pesa un poco, pero queremos que ellos estén tranquilos porque de un momento a otro Diego y Rony nos van a aportar goles”, explica el Piscis.

Si los ya mencionados tres refuerzos han carecido de peso en la cancha, el caso de los restantes fichajes es todavía más dramático.

El central argentino, Nicolás del Grecco, completó su segundo partido en la derrota ante New York; el volante colombiano, Jaime Córdoba, solo registra 117 minutos en tres partidos, y el mediocampista Wilson Palacios no ha sido convocado a ningún partido porque tiene alrededor de un año sin jugar un partido oficial.

Llegaron tarde a la cueva

Wilson, Córdoba y del Grecco, al igual que Ovalle, no hicieron la pretemporada completa porque arribaron con el campeonato a la vuelta de la esquina y los tres llegaron sin ritmo de juego. Pero, ¿por qué fichar en esas condiciones? “Hoy contratar es complicado, que vengan a triunfar a un fútbol como este es difícil; la gente cree que es fácil y no es tan fácil, entonces necesitan de un acomodo. Hemos querido tener la paciencia y esperemos que todos nos rindan porque son buenos jugadores”, apuntó el Piscis...

El DT asume su responsabilidad del rendimiento de los fichajes porque, a excepción de Wilson, el resto llegó por petición expresa de él.

“Del Grecco va lento, pero me parece que tiene condiciones para triunfar acá”, dice el adiestrador cafetero.

Eliminado de la Champions y con nueve fechas transcurridas del Clausura, Restrepo apela a que los fichajes se hagan sentir en la segunda vuelta y terminen siendo decisivos, para saciar la sed de copa de Olimpia...

