Crónica: Los tres días de calvario de la ex primera dama Rosa Elena de Lobo

La ex primera dama de Honduras, Rosa Elena de Lobo, compareció este viernes a su audiencia inicial, tras ser capturada por varios delitos, entre los cuales están malversación de caudales públicos, asociación ilícita y lavado de activos.

A eso de las 5:00 de la mañana del miércoles 1 de marzo, varios vehículos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) llegaron a las afueras de la residencia del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa.

Su visita no era de cortesía, en sus manos llevaban una orden de captura contra la esposa del exmandatario, la ex primera dama Rosa Elena de Lobo, a quien se le acusaba por varios delitos: asociación ilícita, malversación de caudales públicos y lavado de activos.

Fue el mismo Lobo Sosa quien recibió e invitó a los agentes de la ATIC junto al fiscal de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) a ingresar a su vivienda, donde le leyeron sus derechos a la ex primera dama antes de capturarla.

Desde la llegada de los agentes a la aldea El Chimbo, en el municipio de Santa Lucía, departamento de Francisco Morazán, más de una hora con 40 minutos pasaron debido a que la ATIC aún tenía otra diligencia que hacer: capturar al cuñado de Elena de Lobo, Mauricio Mora, a quien se le acusa de lavado de activos y asociación ilícita.

La ex primera dama compareció este viernes a su audiencia inicial a los juzgados anticorrupción.



Según las investigaciones de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), Mora, quien fungió como director de la Unidad de Desarrollo Comunitario del Despacho de la Primera Dama, creó junto a otra persona una organización delictiva para agenciarse de los bienes públicos.

Estos exfuncionarios se apoderaron de fondos sociales desde el 2011 al 2015 a través de 70 cheques otorgados a nueve personas simulando relaciones contractuales para dar apariencia de legalidad, que después convertían en dinero en efectivo.

La salida de los agentes de la mansión del exgobernante fue casi a las 7:00 de la mañana. Seguidamente se trasladaron a las oficinas de la ATIC, donde les tomaron los datos a los imputados.

La dama conoció el Core-7

Tras una larga espera por los medios de comunicación para ver el rostro de la exfuncionaria, a eso de las 12:30 del mediodía, Rosa Elena de Lobo fue llevada a la Unidad Metropolitana de Prevención número uno (UMEP-1), Core-7, donde fue asediada por la prensa nacional, quienes al fin lograron su objetivo: mostrarle a Honduras el rostro de la esposa del expresidente.

Vistiendo un pantalón jean azul, una camisa verde junto a un chaleco de rayas blancas con negro, "Rosita" ingresó a Core-7 muy molesta para brindar su declaración antes de dar su segundo tour del día hacia los Tribunales Anticorrupción ubicados en la colonia Alameda de Tegucigalpa.

Solo pasaron 20 minutos cuando la imputada salió de la UMEP-1 rumbo a los Tribunales Anticorrupción, donde le esperaba una nueva sorpresa, tras las quejas de la población: esposarla.

Enchachada

Con un semblante serio y sin mirar a las cámaras, la ex primera dama desfiló por los pasillos de los Tribunales Anticorrupción esposada de sus pies y manos, ante el asombro de la prensa nacional.

Minutos después ingresó a la sala, donde la juez anticorrupción de la Corte Suprema de Justicia la esperaba para brindar su declaración de imputado y donde le dieron a conocer su próximo destino del día: La Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).

El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, acudió este viernes a los Tribunales Anticorrupción para brindarle apoyo a su esposa y madre de sus tres hijos menores, Rosa Elena de Lobo. El mandatario fue sacado de la sala por la jueza, debido a que el abogado no hizo la solicitus respectiva.

EL HERALDO conoció que la ex primera dama llegó al centro al filo de las 7:00 PM del miércoles bajo el resguardo de un contingente militar que la escoltó hasta el portón principal. Esto luego de que una jueza de letras penal con competencia nacional en materia de corrupción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidiera privarla de su libertad por suponerla responsable de los delitos de malversación de fondos, lavado de activos y asociación ilícita.

La alta exfuncionaria durmió en una cama matrimonial en una celda VIP, que comparte con Liz María Núnez, una exjueza de jurisdicción nacional que fue acusada por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad en el caso “Shalom”, que salpica a Teodoro Bonilla.

En el recinto carcelario, “Rosita” recibió la visita de su abogado y algunos familiares, quienes le llevaron ropa y comida para evitar que comiera el manjar del presidio: arroz con frijoles.

Dos noches y un día ha pasado la ex primera dama en la cárcel debido a que en horas de la mañana de este viernes fue trasladada en un carro particular hasta el Juzgado Anticorrupción, donde llegó a la 8:00 AM.

Audiencia inicial

La primera dama compareció ante el juez que conoce su caso a eso de las 9:30 AM para su audiencia inicial, donde conocerá si el juez le dicta un auto de formal procesamiento o sobreseimiento provisional.

Sin embargo, a las 11:30 el ente impartidor de justicia suspendió el proceso para revisar las pruebas presentadas por el Ministerio Público. No obstante, la misma se reanudó a la 1:30 PM, tal y como se había prometido.