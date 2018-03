Diego Vazquez sobre la cancha de Tocoa: "Me encanta"

Tegucigalpa, Honduras

Diego Vazquez se prepara para asistir con Motagua a una de las canchas y plazas que más le han costado en los últimos años, la dura y sofocante Tocoa, en la que tienen que sacar un resultado positivo para seguir en lo alto de la tabla.



Sin embargo, a la Barbie le vino un momento de sarcasmo cuando le tocó opinar sobre el Francisco Martínez Durón. "Es una cancha que está así de la manera que los hemos enfrentando siempre, la última vez estuvimos de manera positiva” (Motagua ganó). “Vamos a decir que me encanta Tocoa, me encanta la cancha, me gusta el viaje, me gusta todo y vamos a hacer un buen partido”.



Sin quitar el dedo del renglón, Vázquez dio detalles sobre el rival y su forma de jugar en el recinto tocoeño, además adelanta la forma en cómo saldrán jugando.



“Es una cancha donde es muy importante ganar la segunda pelota, hay que estar muy atentos porque es un equipo que hacer valer su localía y gana muchos rebotes porque conoce su estadio, esperamos el Motagua de siempre; agresivo cuando no tiene la pelota y con buen trato de la misma. A Real Sociedad lo conocemos bastante y lo tenemos en el panorama, vamos a hacer el mejor partido que podamos”, concluyó.