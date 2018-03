Rosa Elena de Lobo fue trasladada a los juzgados en vehículo particular; otras reclusas se movilizan en bus

Tegucigalpa, Honduras

La audiencia inicial que enfrenta este viernes la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo, y su cuñado Mauricio Mora, fue reanudada a la 1:30 de la tarde, informó Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial.

A las 11:30 AM se determinó suspender la audiencia para revisar las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP).

Rosa Elena de Lobo comparece a un proceso judicial que decidirá si le declaran auto de formal procesamiento o la dejan en libertad. La ex funcionaria está acusada por malversación de fondos, lavado de activos y asosiación ilícita.



"Rosita", como es llamada por su esposo Porfirio Lobo Sosa, fue transportada antes de las 7:00 AM y exactamente a las 8:00 AM arribó a la sala de juicios orales y públicos.

Al ingresar a la sala de juicios orales y públicos, enchachada de manos y pies, saludó a los medios de comunicación que estaban aglomerados en los juzgados. La ex primera dama llegó vestida con un jean azul y una camisa blanca.

Su cuñado, Mauricio Mora, también compareció ante los juzgados anticorrupción. Él llegó hasta la 1:30 PM.

Así fue el traslado

Después de ser ubicada en una habitación "VIP", según las reclusas de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas), Rosa Elena Bonilla de Lobo, ex primera dama de Honduras, no fue trasladada a los juzgados de la capital con el resto de privadas de libertad.



Autoridades del Institituto Nacional Penitenciario (INP) explicaron a EL HERALDO que la movilización realizada este viernes no fue "exclusiva", simplemente la esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), debía presentarse a los juzgados anticorrupción y no al Juzgado de Letras de lo Penal, ubicado en el barrio La Granja.



Después de pasar dos noches encarcelada, "Rosita" fue trasladada en un vehículo pick-up, fuertemente custodiado, desde la cárcel de mujeres hasta la colonia Alameda de la capital.

De igual manera se conoció que Mauricio Mora, cuñado de la Rosa Elena de Lobo, no iba en el mismo vehículo.

Juan Martínez, su abogado defensor, indicó que la ex primera dama no tendrá interacción con el resto de las internas en el recinto carcelario.