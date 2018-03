Zidane cree que el PSG "es un equipo fuerte" a pesar de la baja de Neymar  

Madrid, España

El técnico francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, no cree que la ausencia del lesionado Neymar reste peligro al París SG de cara a la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones el martes, recordando que "es un equipo fuerte".



"Es un equipo fuerte, el jugador que va a sustituir a Neymar será bueno seguro", aseguró Zidane, en la rueda de prensa previa al partido de Liga del sábado contra el Getafe.



"Vamos a jugar un partido de Copa de Europa, un partido de vuelta, en el que vamos a tener que dar el 2000%", recordó el técnico blanco, insistiendo en que " da igual que haya un jugador u otro, el que juegue estará preparado, querrá hacerse valer".



"No pensamos que el partido va a ser fácil", añadió Zidane, cuyo equipo se impuso en la ida en Madrid al PSG 3-1.



El técnico merengue, que no dudó afirmar que siente la lesión de Neymar, prefirió no pronunciarse sobre si podrá contar con sus propios lesionados, tres piezas claves como son Marcelo, Kroos y Modric.



El lateral brasileño volvió a entrenar con el grupo el jueves y también este viernes tras una lesión muscular en el muslo derecho, pero Modric, también con problemas en el muslo, y Kroos (rodilla), siguen con su recuperación aparte.



"Lo importante es que esté mañana Marcelo con nosotros", dijo Zidane, dejando entrever que el brasileño podría estar disponible contra Getafe.



"Y luego veremos día a día porque no te puedo decir más", añadió el técnico blanco, insistiendo en que "depende sus sensaciones".



"Lo que quiero es que el jugador esté al 100%. No sé para el martes" como estará la situación, concluyó.

Le puede interesar: Emery espara para hacer convocatoria