Misión de la CIDH llegará a Honduras en junio próximo

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegará a Honduras en junio próximo.

El anuncio lo hizo Karla Cueva, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, luego de participar en las sesiones ordinarias de la CIDH que se celebraron en Bogotá, Colombia.

“Este es un ejercicio que hace Honduras y la sociedad civil tres veces al año, esta es la primera ronda de audiencias que se tienen en la cual participan casi todos los Estados”, aseguró la funcionaria.

“Tuvimos una audiencia temática y dos sesiones de trabajo”, contó Cueva.

Le puede interesar: Diputados se ponen a la orden de la Ufecic por investigación

En torno a la visita, detalló que “eso es parte del diálogo que todos los años tenemos con la CIDH y la sociedad civil”. “La buena noticia es que Honduras acepta que venga la CIDH al país en junio de este año, vamos a demostrar la buena voluntad que tiene el Estado de recibirlos”.

“Esperamos que vengan al país, que verifiquen la situación de los derechos humanos y que nos hagan las recomendaciones que siempre hace la CIDH”, afirmó.

“Esta no es una cuestión de exámenes ni de evaluaciones, son rondas de audiencias y todos los países las tienen”, prosiguió.



“El Mecanismo Interamericano no es de evaluación, no le damos una nota al Estado, sino simplemente asistimos como compromiso a ver temas importantes en materia de derechos humanos”, sostuvo Karla Cueva. Sin embargo, consideró que evidentemente “hay que seguir mejorando en el tema de los derechos humanos”.

Víctimas

En torno a las supuestas muertes de algunas personas ocurridas antes, durante y después de las elecciones generales de noviembre anterior, Cueva recordó que desde el primer momento, el Estado de Honduras nombró una comisión investigadora.



“Es un equipo interinstitucional, integrado por Medicina Forense, Ministerio Público y agencias de investigación”, aseguró. “La Secretaría de Derechos Humanos inició operaciones el 27 de enero, por lo que también nosotros nos estamos incorporando y le hemos dado seguimiento, pero lo importante es que se están haciendo las investigaciones”, detalló.

Lea también: Reforma a la Ley de presupuesto no abarca a otros funcionarios