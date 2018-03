Diputados se presentan a la Ufecic para saber si son investigados por la reforma a la Ley de Presupuesto

Tegucigalpa, Honduras

Un grupo de diputados del Partido Nacional de Honduras, llegaron a las oficinas de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) para ponerse a la disposición de las autoridades y conocer las investigaciones de las que son objeto.

El secretario general del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, dijo a los medios de comunicación, que acudieron al Ministerio Público para conocer de las indagaciones relacionadas a la fe de errata sobre la reforma al Artículo 131-A de la Ley de Presupuesto.

“Hemos comparecido… primero personándonos para preguntar si de la investigación que se está derivando… se encuentra alguno de los compañeros diputados que hemos asistido”, dijo Zambrano.

El parlamentario explicó que “de acuerdo al Código Procesal Penal, cualquier ciudadano puede apersonarse al Ministerio Público a preguntar si existe alguna investigación en su contra, en este caso específico conocido como la fe de errata”.

Asimismo, lamentó que la Ufecic no les quiso aclarar si existía alguna investigación contra ellos y que solo les recibieron el escrito.

En cuanta al tema de la reforma a la Ley de Presupuesto, Zambrano aclaró que “la fe de errata no es delito y eso lo tenemos que dejar claro, todos los que estamos acá sabemos que no hemos cometido un ilícito, en una fe de errata no existe dolo, por eso estamos dando la cara cada uno de los compañeros diputados, ¿por qué? porque la misma se convierte en un procedimiento legislativo de corrección”.

Zambrano fue acompañado por los diputados Francisco Rivera, Antonio Rivera Callejas, Mario Pérez, Sara Medina, Rolando Dubón Bueso, Milton Puerto, entre otros.

