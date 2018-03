Valverde recuerda que Las Palmas es importante para mantener la distancia

Barcelona, España

El técnico del FC Barcelona, Ernesto Valverde, advirtió que el partido de Liga de este jueves contra Las Palmas es importante para mantener la ventaja en la punta de la clasificación, a pocos días de recibir al Atlético de Madrid.



"Es un partido en que nos jugamos muchas cosas y ellos también se las juegan", dijo Valverde en la rueda de prensa previa al encuentro del jueves contra el equipo insular, antepenúltimo de la Liga, que lucha por salir de los puestos de descenso.



Tras visitar al equipo canario, el Barça recibirá el domingo al Atlético de Madrid, segundo clasificado a siete puntos del Barça, en un partido de importancia para el curso del campeonato español.



Por ello, Valverde advirtió que "estos tres puntos (del jueves) son importantes para mantener la ventaja" con los equipos perseguidores.



"De nada sirve concentrar todo en el partido del domingo si no ganas mañana", añadió el técnico azulgrana, que no quiso desvelar si podría dar descanso a alguna de sus figuras como Leo Messi o Luis Suárez, sobre el que pende una amenaza de suspensión por acumulación de tarjetas si ve una amarilla ante Las Palmas.



"Ya veremos qué pasa mañana", se limitó a afirmar Valverde, que se quejó de tener un día menos de descanso que el Atlético de Madrid, que juega este miércoles contra el Leganés.



"Nos perjudica, también podía ser al revés, pero en este caso nos perjudica a nosotros", aseguró antes de afirmar que "teniendo en cuenta el partido tan importante que es el domingo se tendría que tener en cuenta".



Después que Diego Simeone dejara entrever que prácticamente ve perdida la Liga, Valverde afirmó que no cree que sea el caso.



"Teniendo en cuenta como compite Simeone, no tengo ninguna duda de que ni él piensa que la Liga está terminada ni nosotros tampoco", aseguró el técnico del Barça.



Valverde también aprovechó la ocasión para mostrar sus condolencias por la muerte el martes de la leyenda del fútbol español, Enrique Castro 'Quini', asegurando que "es una pérdida importante".



"Era de esos jugadores que se relacionan muy bien con el gol tipo Luis Suárez", añadió, tras ser preguntado por una comparativa con jugadores actuales.

