Revista mexicana asegura que la actriz Gabriela Spanic está en bancarrota

Ciudad de México, México

Lo rumores sobre una posible bancarrota por parte de la actriz Gabriela Spanic surgieron luego que decidiera vender su casa de habitación, pues según la revista TVNotas la venezolana no tiene para los costos de mantenimiento.



La revista asegura haber obtenido declaraciones de un amigo de Gabriela el que asegura que la situación económica de la "Usurpadora" no es la mejor.



“Está en bancarrota y la vivienda requiere muchos gastos, no puede quedársela”, dijo el amigo de la actriz.



“Es una propiedad enorme, pero ahora la está rematando, ya que no puede ni piensa quedarse con ella. La puso a la venta a finales del año pasado y está anunciada por la cantidad de 27 millones de pesos”, aseguró la fuente.

Fotos de fachada de la casa de Gabriela Spanic. Costesía: TVNOTAS.







Gabriela recibió la casa como parte de un acuerdo al que llegó con la empresa TV Azteca en el 2015, luego que esta demandara a la productora por despido injustificado y terminar antes con su exclusividad.



La vivienda había sido asignada a la actriz para vivir en durante su exclusividad con la empresa mexicana.