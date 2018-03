Primeras damas que han sido "salpicadas" por casos de corrupción en Latinoamérica

Tegucigalpa, Honduras

La detención de la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena de Lobo, se convirtió este miércoles en la noticia del día.

Pero la hondureña no es la única esposa de un exmandatario que se ve salpicada por delitos de corrupción. Solo en América son ocho las mujeres, parejas de dignatarios, que se han visto o han estado a punto de verse ante la justicia.

Ex primeras damas en el banquillo de los acusados:

Nancy Lange

Primera dama de Perú, esposa de Pedro Pablo Kuczynski (2016 a la fecha), fue citada hace dos semanas por la comisión que investiga el caso "Lava Jato".

Lange es socia de First Capital, una consultora presuntamente vinculada al presidente peruano y que brindó asesoría a la compañía Odebrecht (envuelta en un escándalo mayor de sobornos en toda Latinoamérica).

Sandra Torres

Ex primera dama de Guatemala (2008-2012), ex esposa de Álvaro Colom y ex candidata presidencial. Ella fue señalada en el caso -por el que su ex esposo Álvaro Colom está detenido- ya que comandó los programas sociales del gobierno de la UNE, incluido el cuestiondo proyecto del Transurbano, pero fue absuelta por que no era funcionaria ni firmaba documentos oficiales.



Nadine Heredia

Primera dama de Perú, esposa de Ollanta Humala (2011-2016), fue acusada de haber recibido dinero del gobierno de Venezuela para financiar la campaña presidencial de Humala en 2006, además de recibir tres millones de dólares en efectivo de Marcelo Odebrech para financiar la campaña de Humala en 2011.



Heredia también habría depositado más de 140 mil soles supuestamente del dinero de Odebrecht a una cuenta de su hija menor en el Banco de Comercio.



La ex primera dama incluso intentó cambiar su manera de escribir cuando le tomaron la prueba grafotécnica para corroborar el tema de sus agendas. El 13 de julio de 2017, el Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra ambos.

Vanda Pignato

La brasilera y ex primera dama de El Salvador, esposa de Mauricio Funes (2009-2014), es investigada por supuestamente recibir dinero proveniente de sobornos de Odebrecht para campaña de su entonces esposo. Esto según el medio brasileño Folha de Sao Paulo.



Según lo denunciado los traspasos de dinero tenían la autorización del entonces presidente Inacio Lula da Silva, vinculado con Funes y Vanda Pignato.

Ana Ligia de Saca

Ex primera dama de El Salvador, esposa del expresidente Antonio Saca (2004-2009), juzgada por corrupción.

Fue acusada por los delitos de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, en el caso de corrupción por el que ya también está procesado su esposo.



Saca y sus ministros están siendo procesados por el desvío de al menos 246 millones de dólares.

Gabriela Zapata Montaño

Ex pareja del presidente Evo Morales (2006 a la actualidad), si bien no fue primera dama si ocupó ese Despacho para hacer sus negocios.



Zapata fue detenida por una investigación por tráfico de influencias, fue gerente de la empresa china CAMC, que se adjudicó millonarias obras con el Estado. Supuestamente envió cartas a nombre del gobierno a entidades públicas para conseguir contratos.



Fue condenada a 10 años de cárcel en mayo de 2017.

Angélica Rivera

Primera dama de México, esposa de Enrique Peña Nieto (2012 a la actualidad), ha sido duramente criticada por adquirir una lujosa residencia llamada "Casa Blanca" del grupo Higa valorada en 7 millones de dólares. Pese a que aseguró la estaba pagando con su fortuna ganada como actriz, terminó devolviendo la "casita".



También se le señaló de ocupar un condominio en Miami Beach de dos millones de dólares, propiedad de Pierdant, una empresa que estaría cerrando millonarios contratos portuarios con el gobierno de México.

