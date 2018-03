Estados Unidos (Norteamérica) podría perder la sede del mundial 2026 ante Marruecos

Tegucigalpa, Honduras

Estados Unidos no la tiene tan segura cómo podría parecer. La sede del Mundial 2026 que se conocerá este próximo 12 de junio, más iría al norte de África que al norte de América, donde Marruecos al parecer cuenta con suficientes votos para hacerse con la sede mundialista, según una publicación de ESPN.



Estados Unidos presentó una candidatura conjunta para organizar el primer mundial de 48 equipos, junto a sus vecinos del norte y sur; Canadá y México, sin embargo, en el camino encontraron la propuesta de los marroquíes que presentan su candidatura por quinta vez desde 1994 cuando la misma Estados Unidos la obtuvo. Quedan 7 días para que se cierren las inscripciones a sedes, hasta ahora no pinta ninguna otra nación con ganas de presentarse.



Según la publicación, Marruecos superaría a Estados Unidos con más de 106 votos de los 211 posibles de las asociaciones miembros, contanto con el apoyo absoluto de África (53), casi todo el bloque de Asia (46), lo que le hacen sumar 99, y también contarían con el apoyo de la Conmebol (10), donde según ESPN, las federaciones no están contentas con el FIFAGATE que Estados Unidos ejecutó, dejando a muchos directivos sudamericanos tras las rejas.

SEDES 2010: Sudáfrica

2014: Brasil

2018: Rusia

2022: Qatar

Siendo así, Estados Unidos contaría con los votos de Concacaf -menos el propio, Canadá y México, porque las sedes no pueden votar, ni el de Guatemala, que está suspendida por FIFA-, es decir 31, más Oceanía (11) y la UEFA (55) para sumar 97.

Una ventaja de la próxima elección, es que será a voto público y con la participación de todos los miembros.



Sin embargo, el cordinador de la campaña del mundial 2026, el expresidente de la US Soccer, Sunil Gulati, considera que no existe en el momento, otra nación como Estados Unidos y sus estadios para montar una copa del mundo con 48 selecciones, el que el camerunés Samuel Eto'o bautizó como "el mundial de los pobres".



La política juega. Según la publicación, Estados Unidos no contaría con el apoyo de las naciones árabes de Asia, tras las políticas migratorias impuestas por la administración Trump.