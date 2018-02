Fuerte custodia en oficinas de la Atic tras captura de ex primera dama, Rosa Elena de Lobo

Tegucigalpa, Honduras

Más de una decena de agentes policiales se encargaron de custodiar las oficinas de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), tras efectuar este miércoles la captura de la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena de Lobo.



Al edificio ubicado en Comayagüela no se permitió el acceso de los medios de comunicación.



Después de que ingresaron los vehículos que transportaron desde la aldea El Chimbo a Rosa Elena y su cuñado, Mauricio Mora, hasta la capital, los efetivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), solicitaron a los periodistas permanecer afuera de la Atic.

Medios de comunicación están aglomerados en los portones de la Atic.







La aprehensión de la ex primera dama y su cuñado ocurrió a las 6:00 AM.



De manera sorpresiva, miembros de la Atic ingresaron a la vivienda del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y bajo fuertes medidas de seguridad movilizaron a los aprehendidos hasta la capital.



Hasta el momento Rosa Elena de Lobo no ha ofrecido declaraciones; su cuñado, Mauricio Mora, fue sacado de su vivienda con grilletes en las manos.

Rosa Elena Bonilla de Lobo fue detenida por la sobrevaloración de zapatos y uniformes. De igual manera es señalada de transferir ilegalmente más de 12 millones de lempiras desde su despacho a sus cuentas.