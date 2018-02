Congreso Nacional retomará debate de la Ley Nacional de Ciberseguridad

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Pese a la polémica que ha generado y la falta de respaldo, la junta directiva del Congreso Nacional (CN) retomará el debate de la Ley Nacional de Ciberseguridad. Así lo anunció ayer el secretario del Poder Legislativa, Tomás Zambrano, quien informó que “estaríamos reiniciando el segundo debate de esta ley el jueves; hemos estado esperando las últimas sugerencias y aportaciones del Colegio de Periodistas, Consejo Hondureño de la Empresa Privada -Cohep- y de otros organismos que pidieron el espacio”.

“Esta ley no violenta la libertad de expresión, libertad de prensa, la libertad de emisión del pensamiento, sino que más bien le da un mecanismo al ciudadano o a la institución que se mire vulnerado”, agregó.



De su lado, el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, lamentó que no se haya dado una mayor socialización al instrumento jurídico que ya pasó en primer debate en la cámara legislativa.



Además, señaló que la comisión dictaminadora no solicitó las opiniones consultivas a los relatores de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como el de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La versión final del dictamen de esta legislación podría variar al ser incorporadas las observaciones efectuadas por los distintos sectores sociales que participaron en los acercamientos con los congresistas de la comitiva legislativa.